POGLEDAJTE TRENUTAK POSTAVLJANJA BOMBE U LAVOVU! "Jasno je ko stoji iza ovoga" (VIDEO)
Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko izjavio je da je bombaški napad u Lavovu verovatno naručen iz Rusije i da je osumnjičena uhapšena u roku od deset sati.
Prema njegovim rečima, 33-godišnja žena iz Rivnjenske oblasti delovala je po nalogu ruskog obaveštajnog operativca. Uhapšena je u blizini granice, a nadzorne kamere zabeležile su njeno kretanje i trenutak kada je eksplozivnu napravu postavila u kantu za smeće.
Policija je objavila snimak na kojem se vidi kako osumnjičena ostavlja eksploziv u centru grada.
Klimenko je naveo da istraga ide u pravcu terorističkog napada organizovanog uz podršku ruskih struktura i da se utvrđuju svi detalji i eventualna umešanost drugih osoba.
Sviridenko: Teško je ne prepoznati čije su ovo metode
Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko osudila je napad i poručila da je reč o "još jednom strašnom činu terora", istakavši kako je "teško ne prepoznati metode države koja je odabrala ekstremno nasilje kao instrument politike".
Izrazila je saučešće porodicama žrtava i navela da su sve službe angažovane i da će javnost biti blagovremeno obaveštena o potvrđenim informacijama.
U terorističkom napadu poginula mlada policajka
U terorističkom napadu u zapadnom ukrajinskom gradu Lavovu noćas je poginula 23-godišnja policajka Viktorija Špilka, a 25 osoba je povređeno.
Dve eksplozije odjeknule su nakon što je policija oko pola sata iza ponoći primila dojavu o provali u prodavnicu u ulici Danilišina.
Prema navodima tužilaštva, prva eksplozija dogodila se po dolasku prve policijske patrole, a druga nedugo zatim, kada je stigla i druga patrola. U eksplozijama su oštećena policijsko i civilno vozilo.
