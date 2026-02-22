Slušaj vest

Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko izjavio je da je bombaški napad u Lavovu verovatno naručen iz Rusije i da je osumnjičena uhapšena u roku od deset sati.

Prema njegovim rečima, 33-godišnja žena iz Rivnjenske oblasti delovala je po nalogu ruskog obaveštajnog operativca. Uhapšena je u blizini granice, a nadzorne kamere zabeležile su njeno kretanje i trenutak kada je eksplozivnu napravu postavila u kantu za smeće.

Policija je objavila snimak na kojem se vidi kako osumnjičena ostavlja eksploziv u centru grada.

Klimenko je naveo da istraga ide u pravcu terorističkog napada organizovanog uz podršku ruskih struktura i da se utvrđuju svi detalji i eventualna umešanost drugih osoba.

Sviridenko: Teško je ne prepoznati čije su ovo metode

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko osudila je napad i poručila da je reč o "još jednom strašnom činu terora", istakavši kako je "teško ne prepoznati metode države koja je odabrala ekstremno nasilje kao instrument politike".

Policajka Viktorija Špilka (23) ubijena u "terorističkom napadu" u Lavovu. Poginula je ona, a 24 osobe su ranjene u dve razorne eksplozije koje su odjeknule u centru Lavova.

Izrazila je saučešće porodicama žrtava i navela da su sve službe angažovane i da će javnost biti blagovremeno obaveštena o potvrđenim informacijama.

U terorističkom napadu poginula mlada policajka

U terorističkom napadu u zapadnom ukrajinskom gradu Lavovu noćas je poginula 23-godišnja policajka Viktorija Špilka, a 25 osoba je povređeno.

Dve eksplozije odjeknule su nakon što je policija oko pola sata iza ponoći primila dojavu o provali u prodavnicu u ulici Danilišina.