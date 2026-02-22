Slušaj vest

Tajna služba Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su njihovi agenti i jedan zamenik šerifa iz okruga Palm Bič upucali i ubili naoružanog muškarca nakon „neovlašćenog ulaska“ u Trampovu rezidenciju u Mar-a-Lagu danas.

Rizort Mar-a-Lago u Vest Palm Biču na Floridi u vlasništvu je predsednika SAD Donalda Trampa.

U saopštenju Tajne službe se navodi:

"Rano jutros, oko 1.30 po lokalnom vremenu, muškarca u ranim 20-im godinama ustrelili su agenti Tajne službe SAD i zamenik šerifa okruga Palm Bič (PBSO) nakon neovlašćenog ulaska u obezbeđeni perimetar u Mar-a-Lagu. Pojedinac, čiji se identitet zadržava dok se ne obaveste najbliži rođaci, proglašen je mrtvim. Pojedinac je primećen kod severne kapije imanja Mar-a-Lago kako nosi nešto što je izgledalo kao sačmarica i kanta za gorivo", navodi se u saopštenju.

Bez povređenih među pripadnicima zakona

Agenti Tajne službe SAD i zamenik PBSO suočili su se sa pojedincem i tokom susreta su organi reda ispalili hice.

"Nije bilo povređenih pripadnika Tajne službe SAD niti PBSO. U vreme incidenta na lokaciji nije bilo štićenika Tajne službe. Incident, uključujući pozadinu pojedinca, postupke, potencijalni motiv i upotrebu sile, pod istragom je FBI-a, Tajne službe SAD i šerifove kancelarije okruga Palm Bič. U skladu sa politikom agencije, uključeni agenti Tajne službe biće stavljeni na rutinsko administrativno odsustvo do ishoda istrage", napominje se.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlanetaPOČINJE KRVAVO IRANSKO PROLEĆE? Obnovljeni unutrašnji sukobi u zemlji, kreće HAOS na ulicama dok Amerika gomila trupe! (FOTO/VIDEO)
Iran protesti (1).png
PlanetaTRAMP RAZMATRA LIKVIDACIJU SINA AJATOLAHA I VODEĆIH MULA! Isplivao još jedan mogući plan napada na Iran, OVO su potencijalne mete
Iran Donald Tramp
PlanetaTRAMP ŠALJE VELIKI BOLNIČKI BROD NA GRENLAND? "Na putu je! Da se pobrine za bolesne ljude o kojima niko više ne brine!" Danci u šoku: "Nema potrebe za tim"
Donald Tramp
PlanetaEVROPA PROTIV TRAMPOVIH CARINA: Nemačka će predstaviti jedinstven stav EU o tarifama
profimedia-1007623595.jpg
PlanetaTRAMP PRKOSI ODLUCI VRHOVOG SUDA SAD: Predsednik ponovo podigao globalne carine, tarife skočile sa 10 na 15 odsto! "Decenijama nas pljačkaju"!
Donald Tramp carine tarife.jpg