Slušaj vest

Tajna služba Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su njihovi agenti i jedan zamenik šerifa iz okruga Palm Bič upucali i ubili naoružanog muškarca nakon „neovlašćenog ulaska“ u Trampovu rezidenciju u Mar-a-Lagu danas.

Rizort Mar-a-Lago u Vest Palm Biču na Floridi u vlasništvu je predsednika SAD Donalda Trampa.

U saopštenju Tajne službe se navodi:

"Rano jutros, oko 1.30 po lokalnom vremenu, muškarca u ranim 20-im godinama ustrelili su agenti Tajne službe SAD i zamenik šerifa okruga Palm Bič (PBSO) nakon neovlašćenog ulaska u obezbeđeni perimetar u Mar-a-Lagu. Pojedinac, čiji se identitet zadržava dok se ne obaveste najbliži rođaci, proglašen je mrtvim. Pojedinac je primećen kod severne kapije imanja Mar-a-Lago kako nosi nešto što je izgledalo kao sačmarica i kanta za gorivo", navodi se u saopštenju.

Bez povređenih među pripadnicima zakona

Agenti Tajne službe SAD i zamenik PBSO suočili su se sa pojedincem i tokom susreta su organi reda ispalili hice.

"Nije bilo povređenih pripadnika Tajne službe SAD niti PBSO. U vreme incidenta na lokaciji nije bilo štićenika Tajne službe. Incident, uključujući pozadinu pojedinca, postupke, potencijalni motiv i upotrebu sile, pod istragom je FBI-a, Tajne službe SAD i šerifove kancelarije okruga Palm Bič. U skladu sa politikom agencije, uključeni agenti Tajne službe biće stavljeni na rutinsko administrativno odsustvo do ishoda istrage", napominje se.