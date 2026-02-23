Slušaj vest

Francuska vlada pozvaće ambasadora SAD u Parizu Čarlsa Kušnera na razgovor zbog izjava američkog predsednika Donalda Trampa o ubijenom francuskom desničarskom aktivisti Deranku.

Ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro odbacio je navode Stejt departmenta da izveštaj francuskog ministra policije, prema kojem su Deranka ubili levičarski militanti, treba da zabrine sve, ističući da Francuska ne prihvata politizaciju tragedije niti lekcije o nasilju.

Stejt department je saopštio da je „radikalno levičarenje u porastu“ i da predstavlja pretnju po javnu bezbednost.

Derank je preminuo od povreda zadobijenih u tuči na marginama studentskog skupa u Lionu, gde je govorila poslanica krajnje levice Rima Hasan. Sedam osoba optuženo je za ubistvo, teško nasilje i zločinačku zaveru.

Baro je naveo da će sa Kušnerom razgovarati i o američkim sankcijama Tijeriju Bretonu i Nikoli Giluu, ocenivši ih neopravdanim. Kušner je i ranije bio pozivan na razgovor zbog pisma Emanuelu Makronu o borbi protiv antisemitizma, ali se tada nije pojavio.