Šef francuske diplomatije Žan-Noel Baro izjavio je danas da će pokušati da odvrati Mađarsku od namere da stavi veto na usvajanje 20. paketa evropskih sankcija Rusiji, preneo je pariski list Mond.

Upitan o najavi mađarske vlade da će u ponedeljak staviti veto na usvajanje 20. paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije, Baro je novinarima rekao da se radi na prevazilaženju te prepreke, kao što se to činilo u prošlosti.

Baro je dodao da je normalno da postoje razlike u mišljenjima među državama članicama EU.

"Važno je da možemo da vodimo debate i da se uključimo u dijalog kako bismo izgladili ove razlike i pronašli zajednički jezik", rekao je francuski ministar.

Slovačka je najavila će obustaviti snabdevanje Ukrajine električnom energijom od 23. februara, ukoliko Kijev ne obnovi tranzit nafte kroz naftovod Družba, izjavio je u petak premijer Robert Fico.