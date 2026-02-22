Slušaj vest

Povodom incidenta na Trampovom imanju, kada je ubijen naoružani muškarac, oglasila se i portparolka Bele kuće, Karolajn Livit.

"Usred noći, dok je većina Amerikanaca spavala, Tajna služba Sjedinjenih Država reagovala je brzo i odlučno kako bi neutralisala ludačku osobu, naoružanu sačmarom i kanisterom sa benzinom, koja je upala u dom predsednika Trampa. Federalni organi za sprovođenje zakona rade 24/7 kako bi našu zemlju učinili bezbednom i zaštitili sve Amerikance. Sramotno je i nepromišljeno što su demokrate odlučile da zatvore njihovo odeljenje", navela je Livit na X.

Kad Kerolajn Livit kaže da su „"Demokrate zatvorile njihovo odeljenje", veruje se da ona ne misli da su stvarno nekome zaključali vrata, već da su zbog političke svađe oko budžeta blokirali finansiranje nekih državnih institucija, pa su one morale privremeno da obustave ili ograniče rad - i za to krivi demokrate.

Ubijeni muškarac je 21-godišnji Martin iz Kamerona

Ubijeni je bio 21-godišnji Ostin T. Martin iz Kamerona u Severnoj Karolini, reklo je više izvora za CBS News.

Vlasti navode da je nosio sačmaricu i kanister goriva kada je ušao u Mar-a-Lago, pri čemu je ušao u kompleks u trenutku kada je jedan gost izlazio.

Martinova porodica prijavila je njegov nestanak tek juče, javlja CBS. Zvaničnici istražuju da li je oružje kupio tokom vožnje iz Severne Karoline prema Floridi, navodi CBS.