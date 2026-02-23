Slušaj vest

Vlada Grenlanda saopštila je danas da odbija predlog američkog predsednika Donalda Trampa o slanju broda bolnice u dansku autonomnu teritoriju.

"Od nas je odgovor - Ne, hvala. Ideja predsednika Trampa o slanju američkog broda bolnice ovde na Grenland je uredno primljena na znanje. Ali mi imamo javni zdravstveni sistem gde je nega besplatna za građane", napisao je grenlandski premijer Jens-Frederik Nilsen.

Šta je ranije Tramp rekao?

Tramp je rekao da sarađuje sa guvernerom Luizijane Džefom Londrijem kako bi poslao brod bolnicu na Grenland.

"Sarađujem sa neverovatnim guvernerom Luizijane Džefom Lendrijem. Poslaćemo sjajan brod bolnicu na Grenland da se brine o velikom broju bolesnih ljudi", napisao je Tramp na društvenim mrežama.

1/6 Vidi galeriju Američki vojni bolnički brod za koji Tramp kaže da je na putu ka Grenlandu kako bi pomogao u zbrinjavanju i lečenju tamošnjeg stanovništva. Foto: Cpl. Alexa Hernandez / Navy Offi/Navy Office of Information, ETIENNE LAURENT/EPA

Slobodan pristup zdravstvenoj zaštiti, ponekad komplikovan zbog udaljenosti i nedostatka osoblja, suštinski je element našeg društva, naglasio je Nilsen.

"To nije slučaj u SAD, gde odlazak kod lekara košta. Uvek smo otvoreni za dijalog i saradnju. Sa Sjedinjenim Državama takođe. Ali razgovarajte sa nama, umesto da samo dajete manje-više slučajne izjave na društvenim mrežama", dodao je Nilsen.

"Zahvalnica" i iz Danske

Danske vlasti su ranije danas saopštile da Grenlandu "nije potrebna posebna zdravstvena inicijativa" i da Vašington nije zvanično stupio u kontakt sa Kopenhagenom o upućivanju broda. Širom prostranog arktičkog ostrva postoji pet regionalnih bolnica, a ona u Nuku opslužuje pacijente sa cele teritorije.