Meksička vojska ubila je vođu Halisko hartela (Halisco new generation), Nemesija Rubena Osegueru Servantesa, poznatog kao "El Menčo“, u današnjoj operaciji, rekao je jedan savezni zvaničnik.

Zvaničnik, koji je tražio anonimnost jer nije bio ovlašćen da javno govori, naveo je da se to dogodilo tokom vojne operacije u zapadnoj državi Halisko.

Tome su prethodili višesatni blokade puteva uz zapaljena vozila u Halisku i drugim državama Meksika. Takve taktike karteli često koriste kako bi ometali vojne operacije.

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju gust dim iznad grada Puerto Valjarta, velikog grada u Halisku, kao i ljude koji u panici trče kroz aerodrom u glavnom gradu te države.

SAD nudile 15 miliona dolara za informaciju o El Menču

Američki Stejt department ranije je nudio nagradu do 15 miliona dolara za informaciju koja bi dovela do hapšenja El Menča. Kartel Halisko Nova generacija jedna je od najmoćnijih i najbrže rastućih kriminalnih organizacija u Meksiku.

U februaru je administracija Donalda Trampa označila kartel kao stranu terorističku organizaciju.

Ovaj kartel važi za jedan od najagresivnijih u napadima na vojsku — uključujući napade na helikoptere — i bio je među prvima koji su koristili dronove za lansiranje eksploziva i postavljali mine. Godine 2020. izveo je spektakularan pokušaj atentata granatama i automatskim puškama u centru Meksiko Sitija na tadašnjeg šefa gradske policije, koji je danas na čelu savezne bezbednosti.

DEA: Halisko je po snazi ravan Sinaloa kartelu