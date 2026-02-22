Slušaj vest

Fotografije i snimci koji stižu iz Meksika su prosto neverovatni nakon ubistva narko-bosa El Menča, vođe Halisko kartela, ovakve scene teško da se mogu videti i u apokaliptičnim holivudskim filmovima!

Prosto je šokantno šta smo sve mogli danas da vidimo u Meksiku: spaljene banke, autobuse, raketiranje sikariosa iz vazduha, ulične borbe, paravojsku, bežanje iz bolnice - sve to se upravo odigrava u toj latinoameričkoj zemlji, tačnije, na zapadu Meksika!

Reči su suvišne, dok, s jedne strane, predsednica Klaudija Šejnbaum dobija ovacije na ulici zbog likvidacije narko-bosa, sa druge strane, sikariosi vrše teror u saveznoj državi Halisko.

Na pitanje kako komentariše ubistvo El Menča, Šejnbaum je rekla da će o tome više podataka dati bezbednosni kabinet meksičke države.

Takođe, meksički mediji javljaju da je stigla vojska u Gvadalaharu i ostale gradove, tako da ono što se sprema danas nije ni blizu smirivanja situacije!

Pojavio se i snimak američkih turista kako šokirani gledaju kako gori grad Puerto Valjarta.

Helikopteri meksičke vojske iz vazduha udaraju po sikariosima Halisko kartela, kao što se može videti, scene su zapanjujuće.

Jedan od snimaka prikazuje sikariose kako upadaju u kafiću Gvadalahari, dok stanovništvo beži panično što dalje, nastaje haos.

Takođe, naoružani napadači upali su u bolnicu u Gvadalahari, ne zna se iz kog razloga, a medicinsko osoblje takođe uspaničeno beži pred naletima El Menčovih pristalica.

Ulični okršaji u gradovima u saveznoj državi su postali "normalni" do te mere da se pripadnici zakona usred bela dana, ispred banaka, prodavnica, na otvorenom, obračunavaju prsa u prsa.

Halisko je postao ratna zona.

Odmazda Halisko kartela zbog ubistva El Menča je otišla do te mere da su sikariosi, osim zapaljenih aviona, autobusa i automobila - zapalili i banku!

Čini se da je najgore prošao Puerto Valjerta, koji, iz kamere koja snima panoramu - gori.