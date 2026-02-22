Slušaj vest

Nakon ubistva vođe narko-kartela iz savezne države Halisco, poznatog pod nadimkom El Menčo, izbio je talas nasilja koji je zahvatio šire područje zapadnog Meksika. Situacija je eskalirala u roku od nekoliko sati, širom regiona podizane su barikade, paljena su vozila, a ključne saobraćajnice su blokirane, čime je gradska zona Guadalahara praktično ostala kopneno odsečena od ostatka zemlje.

Prema izveštajima lokalnih medija i objavama na društvenim mrežama, naoružane grupe su preuzele kontrolu nad pojedinim delovima grada, dok su se snage bezbednosti raspoređivale pokušavajući da uspostave red. Posebno dramatična situacija zabeležena je na Miguel Hidalgo y Costilla Guadalajara International Airport aerodromu, gde je prijavljena opšta panika među putnicima zbog prisutnosti naoružanih osoba. Letovi su kasnili ili su bili preusmereni, dok su bezbednosne službe pojačale kontrole i prisustvo u terminalima.

Pripadnici narko-kartela, tačnije specijalne snage samog Halisko kartela odmah su zauzeli svoje položaje, a prema pisanju medija iz Meksika tokom oružanih borbi poginulo je i nekoliko članove ove grupacije.

Na mrežama su se brzo proširili snimci sa lica mesta. Specijalne snage obučene u punu ratnu opremu spremaju se za odbranu kartela.

Društvene mreže preplavili su uznemirujući snimci sa mesta sukoba, na kojima se vide zapaljena vozila, blokade na autoputevima i tela stradalih, među kojima su, prema dostupnim informacijama, i pripadnici Nacionalne garde Meksika.

Zvanične potvrde o broju žrtava i tačnim okolnostima događaja u prvim satima krize bile su ograničene, dok su vlasti apelovale na građane da ostanu u svojim domovima i prate zvanična saopštenja.