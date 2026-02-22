Slušaj vest

Sirijske vlasti saopštile su večeras da zatvaraju kamp Al Hol, koji je evakuisan i ispražnjen bekstvom hiljada rođaka osumnjičenih džihadista koji su tamo godinama bili držani pod kontrolom kurdskih snaga, preneli su francuski mediji.

"Sirijske i ne-sirijske porodice su preseljene", rekao je vršilac dužnosti šefa kampa Fadi al Kasem.

Al Hol, najveći kamp za rođake džihadista Islamske države u Siriji, bio je pod kontrolom kurdskih snaga do kraja januara.

Povukli su se pod vojnim pritiskom centralne vlade, koja je potom povratila kontrolu, što je izazvalo zabrinutost zbog potencijalnih bezbednosnih propusta.

U međuvremenu, nekoliko hiljada žena i dece pobeglo je iz kampa, u kojem je bilo smešteno oko 24.000 ljudi, uključujući približno 6.300 stranaca.

Preostali stanovnici kampa prebačeni su u kamp Ahtarin, severno od Alepa, i na druge lokacije.

Izvor iz jedne humanitarne organizacije rekao je da su "evakuisali sve timove koji rade u kampu i demontirali opremu".