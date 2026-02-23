Slušaj vest

Iranski ajatolah Ali Hamnei poverio je Aliju Laridžaniju, visokom bezbednosnom zvaničniku vlasti u Teheranu, dužnost da osigura opstanak Islamske Republike u slučaju vojnih napada i ciljanih likvidacija državnog vrha koje bi pokrenuli SAD i Izrael.

To saznaje Njujork tajms saznaje da je vrhovni verski vođa izdao direktive najbližim saradnicima za slučaj da bude ubijen u eventualnom američkom ili izraelskom napadu.

Prema ovom listu, Hamnei je za ključnu ulogu "izabrao" Laridžanija, bivšeg komendanta Pasdarana (iranske Revolucionarne garde) i političkog veterana koji je 12 godina obavljao dužnost predsedavajućeg nacionalnog parlamenta, a sada je sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost.

Ko je Ali Laridžani?

Laridžani se smatra jednim od ljudi u koje ajatolah ima najviše poverenja, a njegovim postavljanjem suštinski na samo čelo Irana Hamnei u stranu sklanja Masuda Pezeškijana, legalno izabranog predsednika države.

Njujork tajms se poziva na izjave šest iranskih visokih funkcionera, dvoje bivših diplomata Islamske Republike, tri pripadnika Revolucionarne garde, kao i na pisanje lokalnih medija.

Navodi se da je 67-godišnji Laridžani, koji inače nije smatran kao kandidat za mogućeg naslednika Hamneija, bio zadužen za gušenje nedavnih protesta u zemlji, nadzor nezadovoljne populacije, ali i praćenje pregovora SAD oko iranskog nuklearnog programa.

Prema informacijama Njujork tajmsa, Laridžani čak radi i na izradi planova za upravljanje zemljom u slučaju napada na Iran.

Korijere dela sera prenosi da je američki predsednik Donald Tramp savetnicima kazao da će, u slučaju da diplomatski napori i ograničeni vojni udar ne nateraju Iran da prihvati zahteve Bele kuće da Teheran odustane od razvoja nuklearnog programa, u tom slučaju razmotriti izvođenje još žešćeg napada u narednim mesecima.

U četvrtak sastanak u Švajcarskoj

Badr Albusaidi, ministar spoljnih poslova Omana, potvrdio je da će SAD i Iran održati još jednu rundu pregovora u četvrtak u švajcarskom gradu Ženevi.

- Biće to pozitivan podsticaj izvršenju još jednog koraka ka zaključenju sporazuma - napisao je Albusaidi na društvenoj mreži X, prenosi izraelski sajt Vajnet.

Njujork tajms naglašava da će susret iranske i američke delegacije u Ženevi izgleda biti poslednji pokušaj da se izbegne vojni sukob dve zemlje.

Navodi se da bi Tramp već u narednim danima mogao da izvede napad kako bi Iranu pokazao da mora da se odrekne razvoja kapaciteta za pravljenje nuklearnog oružja.

Ako ni to ne uspe da utiče na Teheran, Tramp ostavlja mogućnost velikom napadu sa ciljem svrgavanja sa vlasti ajatolaha Hamneija najkasnije do kraja ove godine.

Netanjahu "brine" da li je Tramp i dalje uz Izrael po pitanju Irana

Izraelska televizija Kanal 12 objavila je da je premijer Benjamin Netanjahu nakon poslednjeg sastanka sa Trampom u Beloj kući neimenovanog američkom zvaničniku izneo zabrinutost da predsednik SAD više nije na istoj liniji sa njim po pitanju pristupa Iranu.

