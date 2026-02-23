"GRAD SMRDI NA SPALJENE GUME, SVE SAM VIDEO SA BALKONA" Svedočenje turiste "zarobljenog" nakon ubistva narko-bosa u Meksiku "Koliko će ovo da traje?" (VIDEO)
Nemesio "El Menčo" Osegera Servantes, najopasniji meksički narko-bos i šef kartela Halisko Nova generacija, ubijen je u nedelju u vojnoj operaciji u gradu Tapalpa, nakon čega je usledio haos širom zemlje.
CNN prenosi saopštenje Bele kuće da su SAD pružile obaveštajnu podršku za ovu operaciju, dok vrše pritisak na Meksiko da stane na put trgovini drogom.
Ubistvo "El Menča" je izazvalo velike nemire, a pripadnici njegovog kartela su palili autobuse i prodavnice tokom sukoba sa snagama bezbednosti.
Više od 250 blokada, većina uklonjena
Meksičke vlasti su objavile da je više od 250 blokada je prijavljeno u 20 saveznih država, a većina tih blokada je sada uklonjena.
Stejt department je pozvao američke državljane u pojedinim delovima Meksika da "potraže sklonište i ostanu u prebivalištima ili hotelima" do daljnjeg.
Nekoliko drugih zemalja izdalo je upozorenja svojim državljanima koji se nalaze u Meksiku.
Turisti su ostali zarobljeni u toj zemlji nakon što je nekoliko američkih avio-kompanija obustavilo letove za Puerto Valjartu.
Snimci sa glavnih aerodroma načinjeni u nedelju, koje je potvrdio CNN, prikazuju dim i putnike u panici.
Na međunarodnom aerodromu u Gvadalahari putnici su se sklonili blizu rampe i protrčali kroz terminal.
- Normalne operacije na aerodromu su sada nastavljene - objavila je meksička Federalna agencija za civilno vazduhoplovstvo.
Trevis mislio sa neko ruši zgradu
Jedan od američkih turista kazao za CNN da ga je u nedelju ujutru probudila toliko glasna buka da je u početku pomislio da su u pitanju građevinski radovi.
- Probudili smo se ujutru i videli nešto za šta sam mislio da je rušenje zgrade - kazao je turista Trevis, koji se i dalje nalazi u priobalnom gradu Puerto Valjarta.
Trebalo mu je vremena da shvati šta se dešava, jer su izveštaji o haosu postepeno počeli da se pojavljuju na društvenim mrežama.
Ubrzo je mogao da vidi haos sa svog balkona.
- Mogao sam prilično direktno da vidim automobile koji su paljeni, neke od pljački koje su se dešavale tokom napada na lokalne prodavnice i zgrade - rekao je on i dodajući da grad "trenutno smrdi na spaljene gume".
Trevis i drugi turisti i dalje ne znaju šta sledi.
- Koliko dugo će ovaj lokdaun, da ga tako nazovem, da potraje? Koliko dugo će aerodrom biti van funkcije? - upitao je on.
(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)