Severnokorejski predsednik Kim Džong Un ponovo je izabran za generalnog sekretara vladajuće Radničke partije, a delegati su ga pozdravili kao zaslužnog za jačanje nuklearnog arsenala zemlje kao i njenog regionalnog položaja, javili su danas državni mediji.

Izveštaj sa kongresa partije koji je veliki spektakl propagande na kome se očekuje da Kim Džong Un predstavi svoje političke i vojne ciljeve za narednih pet godina nagoveštava da će on nastaviti da ubrzava jačanje nuklarnog arsenala već opremljenog raketama koje mogu da prete azijskim američkim saveznicima i kopnenom delu Amerike.

Partija je takođe objavila novu postavu u moćnom Centralnom komitetu koja je potvrdila generacijsku promenu u krugu vođstva oko Kima, a među desetinama smenjenih su vojne vođe kao i 76-godišnji šef parlamenta Pjongjanga od 138 mesta.

Kongres koji je počeo u četvrtak održava se u vreme kada Kim postaje sve vidljiviji u regionalnoj politici posle agresivne ekspanzije nuklearnog arsenala zemlje i bližih veza sa Rusijom kroz učešće u ratu u Ukrajini, zvog čega su se produbili njegovi sporovi sa Vašingtonom i Seulom.

Kim je takođe nastojao da ojača veze sa Kinom, putovao je u Peking u septembru prošle godine, i održao svoj prvi samit sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u šest godina.

Analitičari kažu da će Kim verovatno na kongresu predstaviti nove vojne ciljeve uključujući jačanje konvencionalnih snaga i njihovo integrisanje sa nuklearnm kapacitetima dok ponovo bude naglašavao kampanju za ekonomsku samoodrživost, posle postpandemijskog napretka podstaknutog pojačanom trgovinom sa Kinom i izvozom oružja u Rusiju.

Severnokorejska novinska agencija KCNA javila je da je Kim ponovo izabran za generalnog sekretara partije sa "nepokolebljivom voljom i jednoglasnom željom" hiljada delegata unedelju, četvrtog dana skupa.

Po pravilima partije, kongres koji je Kim držao svakih pet godina od 2016. bira generalnog sekretara koji je glavni predstavnik partije i lider.

Kim (42) bio je na vodećem mestu partije tokom cele svoje vladavine, mada je titula menjana od prvog sekretara do predsedavajućeg na kogresu 2016. a zatim na generalnog sekretara na kongresu 2021. godine.

Partija je u saopštenju navela da je gradnjom nuklearnih snaga Kim stvorio vojsku sposobnu da se suoči sa "bilo kojom pretnjom agresije" i sa "bilo kakvim ratom", dodajući da je vođstvo zemlje sposobno da "pouzdano garantuje" budućnost zemlje i "podstakne ponoi i samopoštovanje " Severnokorejaca.

Takođe je hvaljena Kimova nedavna spoljna politika, koja je kako je navedeno podigla prestiž zemlje.

Kineska novinska agencija Sinhua javila je da je kineski predsednik Si čestitao Kimu na njegovom reizboru.

Stručnjaci su očekivali da će Kim iskoristiti kongres da naglasi svoj tvrd stav prema Južnoj Koreji i moguće izmeniti partijska pravila da se uvede označavanje međukorejskih odnosa ; kao odnosa dve "neprijateljske" države.

Za sada državni mediji nisu pomenuli nikakve izjave Kima ili drugih visokiuh lidera na kongresu koje se odnose na odnose sa Vašingtonom i Seulom.

Najupečatljivija promena u novom Centralnom komitetu je isključenje Čoe Rjong Haea, predsedavajučeg stalnog komiteta Vrhovne narodne skupštine, koji je tokom ranijeg dela Kimove vladavine viđen kao druga najmoćnija ličnost u Pjongjangu.

Iz Centralnog komiteta su takođe ispali vojni maršali Pak Džong Čon i Ri Pjong Čoi, koji su se podigli u vojnim redovima dok je Kim ubrzavao razvoj nuklearnog oružja tokom protekle decenije.

Takođe su smenjeni visoki zvaničnii koji su se bavili međukorejskim poslovima uključujući Kim Jong Čola i Ri Son Gvona koji su imali ključne uloge u Kimovoj diplomatiji sa južnokorejskim predsednikom Mun Džae-inom i predsednikom SAD Donaldom Trampom 2018. i 2019.

Severna Koreja prekinula je bilo kakvu značajnu diplomatiju sa SAD i Južnom Korejom od neuspelog samita između Kima i Trampa 2019. godine zbog neslaganja oko razmene ublažavanja sankcija za severnokorejsko smanjenje nuklearnog i raketnog programa.

Kimova vlada odbila je ponude za dijalog od Trampa od njegovog povrataka na drugi mandat, i tražila je da Vašington odustane od zahteva da se Severna Koreja denuklearizuje kao preduslov za razgovore.

Odnosi dve Koreje su se dalje pogoršali kada je 2024. Kim odustao od dugotrajnog cilja mirne reunifikacije i proglasio Južnu Koreju trajnim neprijateljem.