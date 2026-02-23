Slušaj vest

Nepalska policija je objavila da je 19 osoba poginulo, a 25 je povređeno rano jutros kada je prepun autobus sleteo sa planinskog autoputa.

U autobusu su bili putnici iz grada Pokhare do glavnog grada Katmandua.

Vozilo je sa autoputa Pritvi sletelo oko ponoći, na obalu reke Trišuli, blizu mesta Benigat koje se nalazi oko 80 kilometara od glavnog grada.

Među poginulim je i 24-godišnji britanski državljanin, saopštila je okružna policija Dhadinga.

Za sada je identifikovno samo devet tela.

Kineska agencija Sinhua javila je da je među poginulim i državljanin Kine.

Spasioci su stigli brzo do mesta nesreće i izvukli povređene iz smrskanog autobusa i prebacili ih do bolnice, rekao je državni zvaničnik Mohan Prasad Neupane.

Policija istražuje uzrok nesreće.

Kako navodi agencija AP, autobuske nesreće u Nepalu su česte uglavnom zbog loše održavanih puteva i vozila. Veći deo te himalajske zemlje prekriven je planinama i povezan samo uskim putevima.

(Kurir.rs/Beta-AP)

