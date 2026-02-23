Slušaj vest

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je danas da su jedinice Raketnih snaga i artiljerije tokom noći između 20. i 21. februara izvele udar na fabriku u Votkinsku u ruskoj Udmurtskoj republici, koristeći krstareće rakete FP-5 "Flamingo“.

Na lokaciji je, kako tvrde, zabeležen požar, informacije o razmerama i posledicama udara za sada nisu poznate.

Ukrajinska vojska je dodala da fabrika u Votkinsku proizvodi interkontinentalne balističke rakete RS-24 „Jars“, uključujući varijante „Jars-S“ i „Jars-M“, kao i balističke rakete ZM-30 (R-30) „Bulava“ za podmornice projekta 955A „Borej-A“. Takođe proizvodi balističke rakete 9M723-1 za operativno-taktički raketni sistem „Iskander-M“ i rakete 9-S-7760 za aerobalistički sistem „Kinžal“.

Pored toga, jedinice Odbrambenih snaga Ukrajine pogodile su gasno-prerađivačko postrojenje „Neftegorsk“ u ruskoj Samarskoj oblasti.

Ukrajinske snage su takođe izvele udare na skladište goriva, radionicu za proizvodnju bespilotnih letelica i skladište ruske vojne opreme na privremeno okupiranoj teritoriji.

Prethodno je tokom noći objavljeno da je fabrika za proizvodnju raketa u ruskoj Udmurtskoj Republici, koja proizvodi raketne sisteme "Iskander" i "Orešnik", bila meta napada.