Slušaj vest

Island razmatra održavanje referenduma o ponovnom pokretanju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji već u avgustu, prema navodima upućenih izvora portala Politico. Vladajuća koalicija je ranije obećala glasanje do 2027, ali je proces ubrzan zbog geopolitičkih tenzija, uključujući američke carine Islandu i izjave američkog predsednika Donalda Trampa o pripajanju Grenlanda.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da se razgovor o proširenju sve više tiče bezbednosti i geopolitičke stabilnosti. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sastala se u Briselu sa islandskom premijerkom Kristun Frostadotir i poručila da partnerstvo donosi stabilnost u nestabilnom svetu.

Rejkjavik podneo zahtev za članstvo još 2009.

Island je podneo zahtev za članstvo 2009. tokom finansijske krize, ali je pregovore zamrznuo 2013, a 2015. zatražio da više ne bude smatran kandidatom. Danas se, međutim, bezbednosne okolnosti menjaju, a podrška javnosti članstvu raste.

1/8 Vidi galeriju Island Foto: snapshot-photography/T.Seeliger / imago stock&people / Profimedia, Viktor Lazić, Shutterstock

Najveća prepreka i dalje su ribolovna prava, ključna privredna grana Islanda. Sporovi oko ribolova ranije su izazivali tenzije, naročito sa Velikom Britanijom, ali bi nakon Bregzita to pitanje moglo biti manje komplikovano.

Island je član Šengenske zone