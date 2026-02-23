Slušaj vest

Huan Karlos Valensia Gonzales, poznatiji kao El Pelon, trenutno je najistaknutiji kandidat da preuzme vođstvo nad meksičkim Halisko kartelom (CJNG) nakon što je u nedelju ubijen El Menčo, najmoćniji narko-bos na svetu!

Njegova snaga leži u porodičnoj vezi sa Oseguera Servantesom (El Menčo) i dugogodišnjem prisustvu u vrhu kartela, gde je važio za strateškog operativca i jednog od ključnih odlučujućih lica.

Vašington nudi 5 miliona dolara za hvatanje El Pelona

Američke bezbednosne agencije ga smatraju visoko rangiranim članom, što potvrđuje i nagrada od 5 miliona dolara za informacije koje vode do njegovog hapšenja.

Jutro posle haosa u Meksiku izazvanog ubistvom narko-bosa "El Menča", vođe kartela Halisko nova generacija Foto: Armando Solis/AP, MARIO GUZMAN/EFE, Alejandra Leyva/AP

El Pelon ima kombinaciju legitimnosti, iskustva i kontrole ključnih resursa, što ga čini favoritom unutar organizacije.

Optužen je u SAD za uvoz i distribuciju tona kokaina i metanfetamina, povezano sa operacijama koje su dovele do smrti i zavisnosti mnogih ljudi usled trgovine narkoticima.

R3 El Pelon
Foto: DEA

Takođe, lokalne vlasti ga povezuju sa regrutovanjem i angažovanjem mlađih članova kartela, uključujući pripadnike koji su koristili nasilje protiv lokalnih zvaničnika u gradovima poput Uruapana.

U igri su još El Sapo i El Gara

Sledeći po opasnosti je Ugo Gonzalo Mendoza Gajtan, nadimka El Sapo, koji je poznat po direktnoj kontroli operacija na terenu, uključujući u Haliscu, Najaritu i Zakatekasu, a zadružen je i za obuku novih članova kartela.

Njegova reputacija dolazi iz surovih akcija na terenu, uključujući ubistva i otmice, što ga čini izuzetno opasnim u praktičnom smislu, iako mu nedostaje porodični legitimitet El Pelona.

Meksički mediji pominju i El Garu (Horhe Luis Mendoza Cardenas), koji je više poznat po koordinaciji droga i logistici u SAD. On je manje eksponiran u unutrašnjoj borbi za moć i deluje više kao operativna veza između kartela i američkog tržišta – dakle, manje ozbiljan kandidat za vrh, ali i dalje vrlo ozbiljan deo igre.

Juče je u Meksiku praktično izbio rat u nekim saveznim državama, posebno u gradovima Gvadalahara i Puerto Valjarte jer su pripadnici Halisko kartela vršili odmazdu zbog ubistva El Menča.

(Kurir.rs/LaHora/P.V.)

Ne propustitePlaneta"GRAD SMRDI NA SPALJENE GUME, SVE SAM VIDEO SA BALKONA" Svedočenje turiste "zarobljenog" nakon ubistva narko-bosa u Meksiku "Koliko će ovo da traje?" (VIDEO)
Meksiko neredi 12313.jpg
PlanetaPOGLEDAJTE ZASTRAŠUJUĆU OPREMU KOJOM RASPOLAŽE VOJSKA HALISKO KARTELA Ovako deluje smrtonosna jedinica "sikariosi", ne razlikuje se od vojske Meksika (VIDEO)
Meksiko 2.jpg
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) SPALJENA BANKA, RAKETIRANJE IZ VAZDUHA, BEŽANJE IZ BOLNICE: Ovo što se dešava u Meksiku je APOKALIPSA! Stigla i vojska!
profimedia-1077429734.jpg
PlanetaKO JE UBIJENI EL MENČO, NAJVEĆI NARKO BOS NA SVETU? Prvo se priključio El Čapu, a onda je postao poznat po OBARANJU HELIKOPTERA! (VIDEO)
01.jpg