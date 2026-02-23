Slušaj vest

Ukrajinski predsednikVolodimir Zelenski nastavlja da šalje poruke otpora četiri godine od početka ruske invazije na njegovu zemlju, koje se navršavaju sutra.

To navodi Džeremi Bouen, spoljnopolitički urednik BBC koji je intervjuisao Zelenskog u Kijevu. Bouenov tekst ovde prenosimo u celini.

Ukrajina je daleko od poraza i pobediće u ovom ratu, tvrdi Zelenski tokom našeg sastanka u sedištu ukrajinske vlade u Kijevu uoči četvorogodišnjice početka ruske invazije.

Odlučno odbija da prihvati uslove primirja koje traži ruski predsednik Vladimir Putin, a među njima je povlačenje ukrajinskih snaga iz strateških oblasti koje Rusija nije uspela da osvoji uprkos žrtvovanju desetina hiljada vojnika.

Putin je započeo Treći svetski rat i jedini odgovor na to je snažan vojni i ekonomski pritisak, kako bi ga primorali da se povuče, kaže mi Zelenski.

„Verujem da ga je Putin već započeo. Pitanje je koliko će teritorije moći da zauzme i kako da ga zaustavimo...

„Rusija želi da nametne svetu drugačiji način života i promeni živote koji su ljudi birali", smatra predsednik Ukrajine.

Kako tumači ruski zahtev da Ukrajina preda 20 odsto istočnog regiona Donjecka, koji još kontroliše, gde su smešteni „gradovi tvrđave", kako ih Ukrajinci zovu, kao i još teritorije u južnim oblastima Hersona i Zaporožja?

Zar to nije razuman zahtev, pitao sam ga, ukoliko će dovesti do obustave vatre?

„Ja to vidim drugačije. Ne gledam na to samo kao na teritoriju.

„Shvatam ga kao napuštanje - to bi oslabilo naš položaj, napustili bismo stotine hiljada naših ljudi koji žive tamo.

„Siguran sam i da bi to 'povlačenje' podelilo naše društvo", odgovara Zelenski.

Zar to nije dobra cena, ukoliko će zadovoljiti Putina?

Da li bi ga zadovoljila?

„Verovatno bi na neko vreme... potrebna mu je pauza", smatra on.

Evropski partneri Ukrajine veruju da bi to moglo da se desi za „tri do pet godina", dodaje.

„Po mom mišljenju, mogao bi da se oporavi za najviše par godina. Gde će krenuti sledeći put?

„To ne znamo, ali činjenica je da će želeti da nastavi (rat)", tvrdi Zelenski.

Sa njim razgovaram uglavnom na ukrajinskom u sali za sastanke unutar vladine enklave koja je snažno obezbeđena i nalazi se u prestižnom delu centra Kijeva.

Oseća se koliki teret nosi Zelenski kao lider po tome sa koliko pažnjom postupaju čuvari.

Poseta šefu države uvek podrazumeva rigorozne kontrole, ali ulazak u sedište ukrajinskog predsednika je proces koji sam retko imao prilike da iskusim.

To me ne čudi, jer je zemlja u ratu, a predsednik je meta Rusije. Uprkos tome, on je izuzetno istrajan, iako je je počeo kao komičar koji je u televizijskoj emisiji igrao ulogu neočekivanog predsednika Ukrajine, a onda je to postao i u stvarnom životu.

„Ukrajini bi bolje bilo da što pre sedne za pregovarački sto", rekao je američki predsednik Donald Tramp o nedavnim razgovorima o prekidu vatre.

Nastavlja da vrši veći pritisak na Ukrajinu, nego na Rusiju.

Zapadne diplomate veruju od prethodnog leta da je Tramp saglasan sa Putinom oko teritorijalnih ustupaka koje zahteva od Ukrajine i o tome da su oni ključni za dogovor koji želi Tramp, a savršeno za njega bi bilo da se sklopi pre idućeg leta.

Mnogi analitičari iz Bele kuće smatraju da Ukrajina ne može da pobedi u ratu, te da će izgubiti ukoliko ne pristane na uslove Moskve.

Na moje pitanje o tome da li su u pravu, Zelenski uzvraća pitanjem:

„Gde se sada nalazite?"

„Danas ste u Kijevu, prestonici naše domovine Ukrajine. Veoma sam zahvalan zbog toga.

„Naravno da nećemo izgubiti, jer se borimo za nezavisnost Ukrajine", smatra on.

Pobeda bi za njega značila povratak normalnom životu Ukrajinaca i zaustavljanju ubijanja, kaže.

Ali, u širem kontekstu, sve se zasniva na uklanjanju globalne pretnje, za koju Zelenski tvrdi da dolazi od Putina.

„Verujem da je zaustavljanje Putina danas i sprečavanje da okupira Ukrajinu pobeda za ceo svet... jer on neće stati na Ukrajini".

Ne kažete da bi pobeda bila vraćanje svih izgubljenih teritorija?

„To ćemo uraditi. Potpuno je jasno, samo je pitanje vremena.

„Kada bismo to uradili danas, onda bismo izgubili milione ljudi, jer je ruska vojska velika i razumemo cenu naših poteza.

„Ne bismo imali dovoljno ljudi i gubili bismo ih. A šta je zemlja bez ljudi? Iskreno - ništa", odgovara Zelenski.

Osim ljudi, Ukrajina „nema ni dovoljno oružja", smatra on.

„To ne zavisi samo od nas, već i od naših partnera.

„Zato sada nije moguće vraćanje granica iz 1991. (posle raspada Sovjetskog Saveza), što je bez sumnje, ne samo pravedno, već i pobeda", govori Zelenski.

Pre godinu dana on je posetio Belu kuću i primljen je uz unapred planiran „diplomatski napad" Trampa i američkog potpredsednika Džej Di Vensa, kako mi je to opisao jedan viši zapadni diplomata.

Raspravu su snimili svetski mediji i gledali su je milioni ljudi širom planete. Tramp je tada tek započinjao drugi mandat i poslao je poruku da je snažna podrška Zelenskom i Ukrajini, što je bila politika administracije njegovog prethodnika Džoa Bajdena, sada prošlost.

Zelenski je od tada izbegavao javne okršaje sa Trampom, o čemu ga je navodno savetovao Džonatan Pauel, bivši britanski savetnik za nacionalnu bezbednost. Amerika je gotovo potpuno obustavila slanje vojne pomoći, ali i dalje pruža ključne obaveštajne podatke, dok evropske zemlje troše milijarde dolara kupujući naoružanje od Amerike, posle čega ga šalju Kijevu.

Pitao sam ukrajinskog predsednika za komentar Trampovih često kontradiktornih izjava, kao i tvrdnji da je Zelenski diktator koji je započeo rat, što na isti način govori Putin.

Zelenski se nasmejao.

„Nisam diktator, niti sam započeo rat - to je to".

Ali, može li se verovati Trampu?

Hoće li održati reč, ako dobijete bezbednosne garancije?

„Ne radi se samo o predsedniku Trampu, govorimo o Americi. Svi imamo mandat.

„Mi želimo garancije za narednih 30 godina, na primer. Političke elite i lideri se menjaju", kaže Zelenski.

Ukazuje i na to da bezbednosne garancije moraju da se odobre kroz Kongres kako bi bile validne.

Zelenski dodaje da su one potrebne da bi mogao da razmatra naredni zahtev Vašingtona - da Ukrajina raspiše izbore do leta na osnovu još jedne Putinove tvrdnje da ukrajinski predsednik nema legitimitet, jer od početka rata nije biran.

Tramp nije tražio izbore u Rusiji, gde je Putin došao na vlast poslednjeg dana 20. veka.

Zelenski tvrdi da nije odlučio da li bi se uopšte kandidovao ponovo. Izbori u Ukrajini trebalo je da budu održani 2024, ali to nije moguće po ratnim zakonima koji su uvedeni posle početka ruske invazije.

Nihovo održavanje je tehnički moguće ukoliko bude vremena da se promeni zakon, ali pre toga Ukrajini su potrebne bezbednosne garancije. Milioni ljudi su izbegli iz Ukrajine i oseća se veliki uticaj ruske ukupacije, zbog čega je Zelenski trenutno protiv održavanja izbora, kaže.

„Ako je to uslov da se rat završi, hajde da to uradimo.

„Rekao sam partnerima da moraju da odluče da li žele da se reše mene ili žele izbore.

„Ako žele izbore (iako to nisu spremni da mi pošteno kažu ni sada), onda treba da održimo izbore.

„Ali, moraju da budu održani na način koji će, pre svega, Ukrajinci priznati", zaključuje.

Zelenski i u zemlji ima kritičare i opoziciju. Prošle jeseni vlada je bila uzdrmana zbog koruptivnog skandala koji je doveo do odlaska njegovog najbližeg saradnika.

Ali, Zelenski i dalje ima visok rejting, koji je nedostižan za većinu lidera Zapadne Evrope. Često je iritirao saveznike konstantnim zahtevima za slanjem dodatnog i boljeg naoružanja, a Tramp i Vens su mu pre godinu dana rekli da nije dovoljno zahvalan.

Sada traži dozvolu da se američko oružje, među koji je Pejtriot sistem za protivvazdušnu odbranu, proizvodi u Ukrajini.

„Danas je ključna stvar protivvazdušna odbrana i to je najteži problem.

„Nažalost, naši parneri nam još ne daju dozvolu da pravimo sisteme sami, čak ni projektile za one koje već imamo", kaže Zelenski.

Ne zna zbog čega je tako, dodaje.

Na kraju intervjua smo razgovarali na engleskom.

Pitao sam ga da li treba da se spremimo za još duži rat u Ukrajini.

„Ne, ne, ne, to su različiti putevi... Igramo šah sa mnogim liderima, ne sa Rusijom.

„Ne postoji jedan put.

„Morate da birate paralelne korake, paralelne puteve.

„Jedan od njih će, verujem, doneti uspeh. Za nas je uspeh zaustavljanje Putina", smatra ukrajinski predsednik.

Ali, Putin neće sam prekinuti rat, osim ako se ne nađe pod velikim pritiskom, a trenutno deluje da to nije slučaj.

„I da i ne. Videćemo. On to ne želi, ali ne znači da neće.

„Bože zdravlja, bićemo uspešni. Hvala vam", završava Zelenski.