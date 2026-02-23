Slušaj vest

Situacija se noćas smirila u nekim zapadnim meksičkim saveznim državama, nakon što je Halisko kartel izvršio odmazdu nakon ubijanja njihovog narko-bosa El Menča, međutim, prema nekim najavama, rat kartela i vlasti je daleko od gotovog.

Kao odgovor, kartel je pokrenuo ono što naziva "totalnim ratom". Pripadnici CJNG-a otvoreno napadaju jedinice Nacionalne garde Meksika oklopnim vozilima, dok su podaci o žrtvama nejasni.

Portal Višegrad24 je na svom X profilu preneo da je Halisko navodno raspisao nagradu od 1.200 dolara za svakog ubijenog policajca.

Nije Višegrad24 jedini koji je to objavio, još neki nezvanični X kanali su saopštili da je presretnut radio razgovor između članova kartela u kojima se priča o "nagradi" za ubistvo policajca.

Takođe, istina je da je u nedelju došlo do velike pucnjave između Haliska i meksičkih vlasti, i da je kartel objavljivao snimke tela ubijenih pripadnika zakona i reda Meksika.

U međuvremenu, pojavljuju se novi snimci šta je sve Halisko ostavio iza sebe, sejući smrt i haos u nedelju.

Osvedočeni napadi i ubistva Nacionalne garde

Na jednom od snimaka vidi se da je izrešetano vozilo pripadnika meksične Nacionalne garde i da je jedan od policajaca povređen.

Iako je nasilje bilo široko i dramatično u prvim satima nakon ubistva El Menča, to zasad nije preraslo u dugotrajni rat u punom smislu.

Na mnogim mestima su lokalne bezbednosne snage brzo povratile kontrolu, uklonile blokade i aktivirale protokole zaštite civilnog stanovništva.

El Menčo neredi u Meksiku Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Koordinacija državnih i federalnih snaga smanjila je kapacitet kartela da održava dugotrajne napade ili teritorijalne kontrole nakon prvobitnih protesta i blokada.

Stručnjaci ukazuju da iako karteli mogu odgovoriti nasiljem na smrt lidera, državne institucije imaju znatno veći resurs i organizaciju za kontrolu takvih nemira nego pre, što je ograničilo trajanje i intenzitet nereda

