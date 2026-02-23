Slušaj vest

Nemesio El Menčo Osegere Servantes bio je jedan od najtraženijih narkobosa na svetu, a Američka agencija za borbu protiv narkotika (DEA) ga je zbog opasnosti koju je predstavljao upoređivala sa jednim od najvećih kriminalaca u istoriji, Kolumbijcem Pablom Eskobarom.

Rođen je 1966. godine u Aguiljili, u meksičkoj saveznoj državi Mičoakan, a svoju kriminalnu karijeru započeo je još kao tinejdžer radeći na plantažama marihuane.

Ubijen je juče u opsežnoj akciji meksičke vojske.

Tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama više puta je hapšen, da bi na kraju bio deportovan u Meksiko.

Nakon rada u svojstvu opštinskog policajca, pridružio se organizovanim kriminalnim grupama, a 2010. godine osnovao je Kartel Halisko nove generacije (CJNG).

CJNG prisutan u 25 od 32 meksičke države

Pod njegovim vođstvom, CJNG je u roku od 15 godina postao prisutan u više od 25 od 32 meksičke savezne države, sa aktivnim ćelijama u preko 40 zemalja.

1/9 Vidi galeriju Jutro posle haosa u Meksiku izazvanog ubistvom narko-bosa "El Menča", vođe kartela Halisko nova generacija Foto: Armando Solis/AP, MARIO GUZMAN/EFE, Alejandra Leyva/AP

Kartel se istakao po izuzetno nasilnoj strategiji: tela su bila vešana sa mostova, napadali su jedinice bezbednosnih snaga, koristili su improvizovana oklopna vozila i bespilotne letelice sa eksplozivom, i ulazili u direktne sukobe sa rivalima i drugim velikim kartelima poput kartela Sinaloa.

CJNG se specijalizovao za sintetičke droge, prvenstveno fentanil i metamfetamin, koje su proizvodili sa velikom profitnom maržom i distribuirali širom Sjedinjenih Američkih Država, čime je kartel postao glavni snabdevač ovih supstanci.

Našao se na listi DEA i FBI - tražen za 15 miliona dolara

Organizacija je razvila sofisticiranu međunarodnu mrežu sa operacijama u Americi, Evropi, Aziji i Okeaniji, uz naprednu logistiku i finansijske kapacitete.

El Menčo se nalazio na listi najtraženijih osoba DEA i Federalnog istražnog biroa (FBI), a za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja bila je ponuđena nagrada od 15 miliona dolara.

1/6 Vidi galeriju El Menčo neredi u Meksiku Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia