OD POLICAJCA DO NAJTRAŽENIJEG NARKO-BOSA NA SVETU! El Menčo izgradio jedno od najvećih kriminalnih carstava na svetu, posle njegove smrti ostao haos
Nemesio El Menčo Osegere Servantes bio je jedan od najtraženijih narkobosa na svetu, a Američka agencija za borbu protiv narkotika (DEA) ga je zbog opasnosti koju je predstavljao upoređivala sa jednim od najvećih kriminalaca u istoriji, Kolumbijcem Pablom Eskobarom.
Rođen je 1966. godine u Aguiljili, u meksičkoj saveznoj državi Mičoakan, a svoju kriminalnu karijeru započeo je još kao tinejdžer radeći na plantažama marihuane.
Ubijen je juče u opsežnoj akciji meksičke vojske.
Tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama više puta je hapšen, da bi na kraju bio deportovan u Meksiko.
Nakon rada u svojstvu opštinskog policajca, pridružio se organizovanim kriminalnim grupama, a 2010. godine osnovao je Kartel Halisko nove generacije (CJNG).
CJNG prisutan u 25 od 32 meksičke države
Pod njegovim vođstvom, CJNG je u roku od 15 godina postao prisutan u više od 25 od 32 meksičke savezne države, sa aktivnim ćelijama u preko 40 zemalja.
Kartel se istakao po izuzetno nasilnoj strategiji: tela su bila vešana sa mostova, napadali su jedinice bezbednosnih snaga, koristili su improvizovana oklopna vozila i bespilotne letelice sa eksplozivom, i ulazili u direktne sukobe sa rivalima i drugim velikim kartelima poput kartela Sinaloa.
CJNG se specijalizovao za sintetičke droge, prvenstveno fentanil i metamfetamin, koje su proizvodili sa velikom profitnom maržom i distribuirali širom Sjedinjenih Američkih Država, čime je kartel postao glavni snabdevač ovih supstanci.
Našao se na listi DEA i FBI - tražen za 15 miliona dolara
Organizacija je razvila sofisticiranu međunarodnu mrežu sa operacijama u Americi, Evropi, Aziji i Okeaniji, uz naprednu logistiku i finansijske kapacitete.
El Menčo se nalazio na listi najtraženijih osoba DEA i Federalnog istražnog biroa (FBI), a za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja bila je ponuđena nagrada od 15 miliona dolara.
Njegove aktivnosti izazvale su duboke bezbednosne krize u Meksiku, talase nasilja i prisilnih migracija, dok su ga vlasti u zemlji i inostranstvu smatrale globalnom pretnjom po bezbednost.
