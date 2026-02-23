NAJMLAĐI PREMIJER U ISTORIJI HOLANDIJE Rob Jeten (38) dobio formalnu potvrdu od kralja za formiranje manjinske vlade (FOTO)
Rob Jeten (38) postao je danas najmlađi premijer u istoriji Holandije nakon što je kralj Vilem-Aleksandar formalno potvrdio njegovu manjinsku vladu.
Jeten je doveo svoju progresivnu proevropsku stranku D66 do iznenađujuće izborne pobede prošlog oktobra u uglađenoj i optimističnoj kampanji, obećavajući raskid sa kontroverznom prethodnom vladom kojom je dominirao nacionalista Gert Vilders, piše Rojters.
Jetenov optimizam biće na iskušenju od samog početka, jer njegova koalicija desnog centra nema većinu u donjem i gornjem domu parlamenta Holandije i biće joj potrebna podrška opozicije za sve svoje predloge.
Koalicija D66, konzervativnih hrišćanskih demokrata i desničarskog VVD predstavlja redak eksperiment u petoj najvećoj ekonomiji evrozone, kojom tradicionalno upravljaju većinske koalicije.
Rojters navodi da je obezbeđivanje većine postalo sve teže u fragmentiranom holandskom političkom pejzažu, jer se preferencije birača menjaju u svakom ciklusu, a centrističke stranke stalno gube podršku.
U naznakama teške bitke sa kojom se Jeten suočava, opozicione stranke od levice do desnice osudile su planove koalicije da finansira istorijsko povećanje vojnih izdataka kroz smanjenje socijalne pomoći i zdravstvene zaštite.
Nacionalista Vilders je već rekao da će se protiviti svakoj inicijativi Jetenove vlade, dok je niz manjih stranaka izražena zabrinutost zbog planova koji su do sada predstavljeni.
Jetenova koalicija, osim najavljene namere da poveća vojne izdatke na novi cilj NATO od 3,5% bruto nacionalnog dohotka do 2035. godine, u odnosu na oko 2% danas, ima za cilj i da ograniči naknade za nezaposlenost, poveća sopstvene doprinose građana za zdravstvenu zaštitu i ubrza povećanje starosne granice za penzionisanje u skladu sa rastućim životnim vekom.
Koalicija je takođe obećala strog pristup migraciji azilanata, temi koja godinama deli holandsku politiku i dovela je do pada prethodne dve vlade.
