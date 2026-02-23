Slušaj vest

Dronovi su noćas pogodili glavnu naftnu crpnu stanicu Kaleikino u blizini Almetjevske u ruskoj republici Tatarstan.

Ukrajinski sajt Militarni navodi da je reč o postrojenju koje predstavlja ključno energetsko čvorište za snabdevanje naftovoda Družba.

Postrojenje je u vlasništvu ruskog operatera naftovoda "Transnjefta", a nakon udara izbio je veliki požar.

Ruske vlasti u međuvremenu su potvrdile da je objekat pogođen.

Prema njihovim tvrdnjama, do požara je došlo usled pada krhotine drone nakon što su sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) neutralisali bespilotnu letelicu iznad Almetjevskog okruga.

- Dežurni PVO sistemi uništili su bespilotnu letelicu na nebu iznad Almetjevskog okruga. Kao posledica pada krhotine u industrijskoj zoni izbio je lokalizovan požar - saopštila je lokalna administracija.

Naftna crpna stanica Kaleikino glavni je objekat u području Almetjevska u Tatarstanu, smeštena više od hiljadu kilometara od granice s Ukrajinom.

To je ključno transportno čvorište koje prima i meša naftne tokove različitih kvaliteta iz Zapadnog Sibira, Tatarstana, Udmurtije i Baškortostana, a potom ih usmerava u glavne ogranke magistralnih naftovoda.