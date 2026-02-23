Slušaj vest

Trampova administracija obećala je da će "odgovoriti na krizu ovih razmera s pažnjom kakvu zaslužuje", a u okviru tih napora ranije su uvedene carine Kanadi, Kini i Meksikukako bi se zaustavio dotok fentanila u zemlju.

Uz podršku američkih obaveštajnih službi, meksička vojska ubila je ozloglašenog "El Menča", vođu jednog od najvećih narkokartela odgovornog za trgovinu drogom.

Šta je fentanil?

Fentanilje sintetički opioid koji je čak 50 puta jači od heroina. Kao lek na recept koristi se za ublažavanje jakih bolova, slično morfijumu. Međutim, fentanil koji se ilegalno prodaje najčešće se proizvodi u tajnim laboratorijama i dolazi u obliku praha ili tableta.

Zašto je toliko opasan?

Opasnost fentanila prvenstveno leži u njegovoj jačini. Toliko je snažan da je razlika između doze koja izaziva željeni efekat i smrtonosne doze izuzetno mala. Fentanil potiskuje disanje pri znatno nižim dozama u poređenju s drugim opioidima.

Dodatni rizik predstavlja praksa dilera koji fentanil, kao jeftiniju supstancu, mešaju s drugim drogama poput heroina, kokaina, MDMA i metamfetamina kako bi povećali zaradu.

Korisnici često nisu ni svesni da je droga koju uzimaju pomešana s fentanilom, zbog čega mogu nenamerno uneti smrtonosnu dozu.

Fentanil može da ublaži bol i izazove osećaj intenzivne euforije. Nuspojave uključuju mučninu, zbunjenost, pospanost, probleme s disanjem i gubitak svesti.

Šta se događa kod predoziranja?

Kod predoziranja fentanilom disanje se usporava ili potpuno prestaje, što drastično smanjuje dotok kiseonika u mozak. To stanje može dovesti do kome, trajnog oštećenja mozga, pa čak i smrti.

Predoziranje se može zaustaviti primenom naloksona, leka koji dolazi u obliku spreja za nos i koji brzo obnavlja normalno disanje.

Statistika smrtnosti

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), 2021. godine od predoziranja fentanilom umrlo je više od 70.000 Amerikanaca, dok je 2020. ta brojka iznosila gotovo 58.000.

U jednom periodu u SAD je od predoziranja sintetičkim opioidima poput fentanila umiralo više od 150 ljudi dnevno.

Ipak, noviji podaci pokazuju trend opadanja. Broj smrtnih slučajeva od predoziranja svim drogama u dvanaestomesečnom periodu koji je završen 31. oktobra 2024. pao je za 25 odsto, na 84.000, u poređenju s istim periodom godinu dana ranije.

Pad je bio još izraženiji kod sintetičkih opioida, gde je zabeleženo smanjenje od 33 odsto, na 52.400 smrtnih slučajeva.

U Ujedinjeno Kraljevstvo fentanil je znatno manje rasprostranjen. Tamo je 2021. godine zabeleženo 58 smrtnih slučajeva izazvanih trovanjem fentanilom. Najveći broj smrtnih slučajeva, njih 75, zabeležen je 2017. godine.