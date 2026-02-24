Slušaj vest

Nigerijske Vlasti su dobile obaveštajne podatke pre napada koji se dogodio u četvrtak, ali je loše stanje puteva sprečilo policiju da na vreme stigne do mesta zločina, rekao je portparol policije.

- Dok smo mi stigli na lice mesta, napadači su već ubili 38 ljudi, a istovremeno oteli mnoge stanovnike - rekao je on.