Nigerijske Vlasti su dobile obaveštajne podatke pre napada koji se dogodio u četvrtak, ali je loše stanje puteva sprečilo policiju da na vreme stigne do mesta zločina, rekao je portparol policije.

- Dok smo mi stigli na lice mesta, napadači su već ubili 38 ljudi, a istovremeno oteli mnoge stanovnike - rekao je on.

Napad u Tungan Dusteu, zajednici u državi Zamfara, najnoviji je napad na civile u Nigeriji, gde su ovakvi napadi i otmice česti.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)

