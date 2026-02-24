Nigerijska policija saopštila je da je 38 ljudi ubijeno, a da je nekoliko oteto u prošlonedeljnom napadu na severozapadu zemlje.
HOROR
"DOK SMO MI STIGLI NA LICE MESTA..." Stravično krvoproliće, ubijeno 38 ljudi, mnogo njih je oteto!
Nigerijske Vlasti su dobile obaveštajne podatke pre napada koji se dogodio u četvrtak, ali je loše stanje puteva sprečilo policiju da na vreme stigne do mesta zločina, rekao je portparol policije.
- Dok smo mi stigli na lice mesta, napadači su već ubili 38 ljudi, a istovremeno oteli mnoge stanovnike - rekao je on.
Napad u Tungan Dusteu, zajednici u državi Zamfara, najnoviji je napad na civile u Nigeriji, gde su ovakvi napadi i otmice česti.
(Kurir.rs/Beta)
