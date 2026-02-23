Slušaj vest

Ministar bezbednosti Meksika Omar Garsija Arfuš je izjavio da je 25 pripadnika Nacionalne garde poginulo u saveznoj državi Halisko u šest osvetničkih napada mafijaša pošto je vojska u nedelju ubila šefa narko-kartela Halisko nove generacije (CJNG) Nemesija Rubena Oseguera Servantesa - "El Menča".

U akciji protiv "El Menče" je poginulo 30 pripadnika narko-kartela, kao i jedan zatvorski čuvar, jedan agent tužioca i jedna žena, izjavio je Garsija Arfuš.

U nekoliko delova Meksika danas su zatvorene škole, a vlasti su upozorile građane da ne izlaze na ulice zbog velikog porasta kartelskog nasilja zbog ubistva "El Menče".

Nemesio Ruben Oseguera Servantes - "El Menčo" bio je šef kartela "Halisko nova generacija" (CJNG) koji švercuje fentanil, metamfetamin i kokain iz Meksika u SAD.

Ranije je bilo saopšteno da su tokom operacije protiv njega - pokušaja hapšenja, vojnici bili pod vatrom i ubili četiri osobe, a ranili tri koje su kasnije umrle.

El Menčo je ubijen u oružanom obračunu s vojskom koja je pokušala da ga privede, na šta je njegov kartel odgovorio blokadom puteva i paljenjem automobila širom Meksika.

Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum je pozvala građane da ostanu mirni i saopštila da su vlasti uklonile većinu od ukupno 250 blokada puteva koje je postavio kartel "Halisko".

Vašington je saopštio da su SAD dostavile Meksiku obaveštajne podatke koji su pomogli u operaciji protiv El Menča. Meksiko se nada da će smrt jednog najvećih svetskih trgovaca fentanilom ublažiti pritisak SAD da učini više u borbi protiv kartela.

Gvadalahara, glavni grad države Halisko i drugi po veličini grad u Meksiku, bio je skoro potpuno zatvoren u nedelju jer su uplašeni stanovnici ostali kod kuće. Međunarodni aerodrom u tom gradu radi sa smanjenim brojem osoblja zbog nasilja.

Vlasti u Halisku, Mičoakanu i Gvanahuatu su ranije izvestile da je u nedelju poginulo najmanje 14 ljudi, uključujući sedam pripadnika Nacionalne garde.

Dejvid Mora, meksički analitičar za Međunarodnu kriznu grupu, rekao je da su ubistvo trgovca drogom i izliv osvetničkog nasilja bandi prekretnica u nastojanju predsednice Šejnbaum da se obračuna s narko-kartelima i ublaži pritisak SAD.

Američki predsednik Donald Tramp zahtevao je od Meksika da učini više u borbi protiv šverca često smrtonosne droge fentanil, preteći da će uvesti dodatne carine ili preduzeti jednostrane vojne akcije ako Meksiko ne pokaže rezultate.

Ambasador SAD Ron Džonson je u saopštenju u nedelju potvrdio uspeh meksičkih oružanih snaga i dodao da je "pod vođstvom predsednika Trampa i predsednice Šejnbaum bilateralna saradnja dostigla neviđene nivoe".

Ali moguće je i veće nasilje jer rivalske kriminalne grupe koriste udarac nanet CJNG-u, rekao je Mora.

- Ovo bi mogao da bude trenutak kada te druge grupe vide da je kartel oslabljen i žele da iskoriste priliku da prošire kontrolu i nadvladaju kartel Halisko - rekao je on.

- Otkako je predsednica Šejnbaum na vlasti, vojska se mnogo više bori protiv kriminalnih grupa - rekao je Mora i ocenio da je to "signal SAD da, ako nastavimo da sarađujemo i delimo obaveštajne podatke, a Meksiko to može, ne trebaju nam američke trupe na meksičkom tlu".

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit je objavila da je "El Menčo" bio "glavna meta meksičke i vlade Sjedinjenih Država kao jedan od glavnih trgovaca fentanilom" i pohvalila meksičku vojsku koja ga je ubila.

Američki Stejt department je svojevremno ponudio nagradu do 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja "El Menča".

Kartel "Halisko nove generacije" jedna je od najmoćnijih i najbrže rastućih kriminalnih organizacija u Meksiku i deluje od 2009. godine, a u februaru 2025. godine, Trampova administracija ga je stavila na spisak stranih terorističkih organizacija.

Kartel "Halisko" je i jedan od najagresivnijih kartela u napadima na vojsku - uključujući i na helikoptere - i pionir je u lansiranju eksploziva iz dronova i postavljanju mina.