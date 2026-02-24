Slušaj vest

Ruske trupe u zoni specijalnih vojnih operacija deluju koordinisano i efikasno, čvrsto stojeći ne odbrambenom putu svoje zemlje, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin tokom dodele državnih nagrada "Herojima Rusije" u Kremlju.

- Vi čvrsto stojite iza Rusije, za Rusiju, delujući koordinisano i efikasno - rekao je Putin, prenosi ruska državna novinska agencija Tas.

On je dodao i da su "kompetentne i hrabre akcije vojnika omogućile planiranje i izvođenje ofanzivnih operacija u najintenzivnijim sektorima".