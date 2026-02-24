"VI ČVRSTO STOJITE IZA RUSIJE" Putin odlikovao ruske vojnike koji ratuju u Ukrajini!
Ruske trupe u zoni specijalnih vojnih operacija deluju koordinisano i efikasno, čvrsto stojeći ne odbrambenom putu svoje zemlje, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin tokom dodele državnih nagrada "Herojima Rusije" u Kremlju.
- Vi čvrsto stojite iza Rusije, za Rusiju, delujući koordinisano i efikasno - rekao je Putin, prenosi ruska državna novinska agencija Tas.
On je dodao i da su "kompetentne i hrabre akcije vojnika omogućile planiranje i izvođenje ofanzivnih operacija u najintenzivnijim sektorima".
- Među prisutnima su predstavnici komande, oficiri specijalnih i operativnih jedinica. Vaše kompetentne i hrabre akcije, vaša lična hrabrost i odlučnost pomogli su da naše trupe pažljivo isplaniraju i briljantno izvrše ofanzivne operacije na najintenzivnijim sektorima i pravcima - ocenio je Putin.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)