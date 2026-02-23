Slušaj vest

U srednjoj školi ukrajinskom gradu Dnjepropetrovsk došlo je do eksplozije tokom vojne obuke učenika. Povređeno je dvoje dece, saopštila je policija Dnjepropetrovske oblasti na Fejsbuku.

Na lice mesta izašla je istražno-operativna grupa i policija za maloletnike, koja je obavila uviđaj i pokrenula proveru okolnosti događaja. Dvoje učenika zadobilo je lakše telesne povrede. U toku je odlučivanje o pravnoj kvalifikaciji incidenta i eventualnom pokretanju krivičnog postupka.

Prema navodima sa Telegram kanala, u podrumu škole održavana je obuka koju su vodili pripadnici ukrajinske vojske. Tokom demonstracije maketa municije jedan predmet - navodno bacač granata - počeo je da dimi, nakon čega je došlo do eksplozije.

Roditelji jedne učenice naveli su u komentarima da je devojčica završila u bolnici, dok su druga deca bila oglušena. Na snimcima objavljenim na mrežama vidi se da je prostorija nakon incidenta bila ispunjena dimom.

(Kurir.rs/Strana/P.V.)

