DVOJE UČENIKA RANJENO U EKSPLOZIJI GRANATE! Vojnici došli da pruže obuku, nastao haos!
U srednjoj školi ukrajinskom gradu Dnjepropetrovsk došlo je do eksplozije tokom vojne obuke učenika. Povređeno je dvoje dece, saopštila je policija Dnjepropetrovske oblasti na Fejsbuku.
Na lice mesta izašla je istražno-operativna grupa i policija za maloletnike, koja je obavila uviđaj i pokrenula proveru okolnosti događaja. Dvoje učenika zadobilo je lakše telesne povrede. U toku je odlučivanje o pravnoj kvalifikaciji incidenta i eventualnom pokretanju krivičnog postupka.
Prema navodima sa Telegram kanala, u podrumu škole održavana je obuka koju su vodili pripadnici ukrajinske vojske. Tokom demonstracije maketa municije jedan predmet - navodno bacač granata - počeo je da dimi, nakon čega je došlo do eksplozije.
Roditelji jedne učenice naveli su u komentarima da je devojčica završila u bolnici, dok su druga deca bila oglušena. Na snimcima objavljenim na mrežama vidi se da je prostorija nakon incidenta bila ispunjena dimom.
(Kurir.rs/Strana/P.V.)