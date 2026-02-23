OTKRIVENO KAKO JE LOCIRAN EL MENČO! Pratili mu partnerku, njen "pouzdani" saradnik ih OTKUCAO!
Meksički ministar odbrane, general Rikardo Trevilja Treho, na konferenciji za medije izneo je pojedinosti o nedeljnoj operaciji u kojoj je lociran narkobos poznat kao El Menčo.
Prema njegovim rečima, lokacija je otkrivena u petak uz pomoć pouzdanog saradnika El Menčove romantične partnerke, koja je odvedena na imanje u Tapalpi, u saveznoj državi Halisko, piše CNN na španskom.
Trevilja Treho je objasnio da je akcija pokrenuta nakon što su dobili presudnu informaciju.
- Ona je 21. februara napustila imanje i dobili smo dojavu da je El Menčo ostao na toj lokaciji, zbog čega je plan za hapšenje Oseguere sproveden tog dana - rekao je ministar.
Meksiko rasporedio 2.500 vojnika u Halisko nakon nemira
Meksička vojska rasporedila je 2.500 vojnika kao pojačanje u saveznoj državi Halisko i susednim područjima nakon nedavnih nemira, izjavio je ministar odbrane. Prema njegovim rečima, vojnici su raspoređeni tokom noći, piše CNN.
- Od sinoć smo poslali dodatne snage u Halisko i okolne države. Reč je o 2.500 vojnika koji služe kao pojačanje - rekao je general Rikardo Trevilja Treho na konferenciji za medije, dodavši: "Te snage ćemo i dodatno pojačati."
Ministar je poručio da je nakon dolaska vojske "stanje ponovo normalizovano". Raspoređivanje vojske usledilo je nakon što je u nedelju u vojnoj operaciji ubijen vođa kartela Nemesio "El Menčo" Oseguera Servantes.