Pregovori između Ukrajine i Rusije bili su gotovo prekinuti nakon pokušaja atentata na Vladimira Aleksejeva, prvog zamenika načelnika ruske Glavne obaveštajne uprave (GRU).

Prema pisanju "Ukrajinske pravde", pokušaj atentata na Vladimira Aleksejeva u Moskvi zamalo je doveo do prekida pregovora između dve strane.

Ruske optužbe i reakcije

U tom trenutku rusku delegaciju predvodio je Igor Kostjukov, šef ruske vojne obaveštajne službe. Ruske vlasti su odmah okrivile Ukrajinu za incident, što je Kijev negirao.

Bez obzira na optužbe iz Kremlja, navodi se da je pokušaj napada zaustavio pregovarački proces na nekoliko nedelja, iako su razgovori kasnije nastavljeni.

Ko je Vladimir Aleksejev?

Vladimir Aleksejev bio je meta atentata 6. februara u Moskvi. On je bio visoki ruski predstavnik tokom pregovora u Marijupoljuu maju 2022. godine, kada je dogovoreno povlačenje garnizona iz čeličane Azovstalj.

Ti pregovori vođeni su u jeku borbi za Marijupolj, jedan od ključnih gradova na jugoistoku Ukrajine.

