Nakon što su meksičke snage bezbednosti u koordinisanoj akciji uspele da likvidiraju najtraženijeg narkobosa Nemesija Rubena Oseguere Servantesa, poznatog kao „El Menčo“, lidera zloglasnog kartela Halisko nova generacija, izbio je talas odmazde i nasilja širom Meksika. Vozila su spaljena, putevi blokirani, a civilno stanovništvo primorano na evakuaciju dok je u mnogim gradovima proglašeno vanredno stanje.

Ovaj razvoj događaja nije samo lokalna tragedija - to je i globalni signal da narko-organizacije koje proizvode smrt i haos u jednom delu sveta imaju dug i opasan domet. Meksički karteli ne predstavljaju pretnju samo Latinskoj Americi; njihovi logistički lanci i distribucija droga dopiru do Evrope, direktno utičući na bezbednost i kriminalnu dinamiku starog kontinenta.

Kako funkcioniše transnacionalna mreža narkotrafikinga - od plantaža i laboratorija u Meksiku do ulica evropskih gradova? Na koji način evropske kriminalne grupe sarađuju sa kartelima, i kako neke balkanske organizacije koriste te rute za prevoz kokaina i drugih droga u EU? Koja je uloga državljana bivših jugoslovenskih republika u toj mreži - od logističkih veza sa Latinskom Amerikom do organizovanog prisustva kriminalnih grupa u Evropi koje učestvuju u distribuciji i pranju novca? Šta znači smrt jednog bosa za globalnu trgovinu narkoticima - da li oslabljuje kartel ili otvara prostor za brutalnije frakcije i nove saveze koji sada nastoje da preuzmu prevlast?

O svim ovim pitanjima u emisiji „Usijanje“ razgovarali su: Milan Milović, pukovnik MUP-a u penziji, Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu i Aleksandar Stanković, politički analitičar.

- Kod njih postoji velika povezanost između bivših pripadnika bezbednosnih službi, bivših pripadnika specijalnih jedinica, obaveštajnih službi i kriminalnih organizacija. Jedan od najmoćnijih kartela, Los Zetas, čine svi bivši pripadnici meksičke vojske, meksički specijalci koji su završili obuku u Americi i Izraelu. Vrhunski obučeni, to je bio najsuroviji kartel. Obučeni za razmenu informacija, upotrebu najsavremenijeg oružja. Današnji karteli su bukvalno prave vojske – ističe Milović, i dodaje da Meksiko ima višedecenijski problem sa kartelima, koji čak kada bi saznali imena policajaca koji su učestvovali u nekim hapšenjima išli bi im na kućne adrese i likvidirali porodice.

Milan Milović Foto: Kurir Televizija

Aleksandar Stanković izneo je svoje mišljenje o elitnoj jedinici Los Deltas, koja se nalazi u okviru samog kartela i okuplja njihove najobučenije narko-agente:

- To su odredi smrti klasični. Ja bih se složio sa pojedinim zapadnim političarima kada ih nazivaju narkoteroristima. Ovakvo ponašanje koje smo mogli sada da vidimo na ulicama nije ništa drugo do čist terorizam. Tu nema nikakvog dilovanja droge, tu nema nikakvog kriminala, već jedno krvoproliće - ističe Stanković.

Aleksandar Stanković Foto: Kurir Televizija

Kartel Halisko deluje u 25 od 32 meksičke države i faktički dominira čitavom teritorijom Meksika. Darko Obradović govori o tome šta to znači za bezbednosni sistem zemlje, osim samog krvoprolića:

- Korupcija i bezbednosni vakum državni stvara džepove da se razviju organizacije koje kontrolišu ne samo proizvodnju i rasturanje narkotika, nego oni kontrolišu i socijalni život stanovništva. Oni određuju ko ima životnu šansu, ko nema životnu šansu. Ko će da radi na pumpi, ko neće da radi na pumpi. Ko će ići u školu, ko neće da ide u školu. Ko će preživeti taj dan, ko neće preživeti taj dan. Dakle, oni vrše državnu funkciju u tim svojim džepovima.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

Srbija pouzdan partner, dok albanske porodice vladaju narkomrežama Balkana i Evrope

- Dokle god ne stižu kritike na račun Srbije iz Sjedinjenih Američkih Država, ja mislim da možemo da kažemo da smo na optimalnom nivou. Jer Amerikanci, američka DEA, oni u milimetar znaju sve, CIA na dlanu ima sve. Dakle, kad se namere i krene prozivka zvaničnog Vašingtona, to znači da je đavo došao po svoje. Srbija je do sada dobijala pohvale, koliko ja znam, i ne tretira se kao nepouzdani partner - ističe Obradović.

Milović ističe da temelj narko organizacija na Balkanu čine albanske porodice:

- Postoje četiri porodice koje kontrolišu bukvalno 70% protoka narkotika kroz Evropu. Darko Šarić, kada je uhapšen, uhapšen je po nalogu DEA-e, ja sam bio u toj Radnoj grupi koja je radila taj projekat. Tada su stizale nepotvrđene informacije da je nuđeno 30 miliona eura za likvidaciju i kompletnu smenu vlasti. Ta informacija nikada zvanično nije potvrđena - kaže Milović.

