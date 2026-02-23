"nastaviti kao do sada nije opcija"

"nastaviti kao do sada nije opcija"

Evropski parlament danas je suspendovao trgovinski sporazum Evropske unije i SAD iz 2025. godine uz obrazloženje da su najnovija odluka američkog predsednika Donalda Trampai prethodna odluka američkog Vrhovnog suda dovele u pitanje pravnu valjanost tog sporazuma.

Vrhovni sud SAD je 20. februara poništio odluku kojom je Tramp početkom 2025. godine uveo visoke carine na robu iz mnogih zemalja sveta, uz obrazloženje da je Tramp prekoračio predsednička ovlašćenja pozivanjem na zakon o nacionalnoj vanrednoj situaciji.

Tramp je istog dana najavio da uvodi dodatne carine od deset odsto na uvoz iz celog sveta, a samo dan kasnije je to povećao na 15 odsto i to izvršnom uredbom kojom je zaobišao Kongres.

Pregovarači Evropskog parlamenta zaduženi za taj dokument, danas su ceo ugovor EU i SAD zamrznuli sve dok situacija ne bude razjašnjena.

- Želimo da od SAD dobijemo jasna uveravanja da će se pridržavati sporazuma, jer je to odlučujući element - izjavio je šef Odbora za trgovinu Evropskog parlamenta, nemački socijaldemokrata Bernd Lange.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i Tramp su u julu prošle godine u škotskom Ternberiju utanačili carinski i trgovinski sporazum.

Sporazumom iz Ternberija SAD su se obavezale na standardnu carinu od 15 odsto na većinu uvoza iz EU ​​(smanjujući stope sa zaprećenih 30 odsto), dok je EU pristala da ukine carine na skoro svu američku industrijsku robu.

EU se obavezala da će kupiti od SAD goriva za približno 750 milijardi dolara i za 600 milijardi dolara vojne opreme tokom neodređenog perioda.

Bernd Lange rekao je danas da je odlukom Vrhovnog suda nestao ključni instrument koji su SAD koristile za postizanje i primenu sporazuma iz Ternberija, saopštio je Evropski parlament.

- Odluka Vrhovnog suda SAD od 20. februara 2026. godne o (Trampovom) pozivanju na zakon o nacionalnoj vanrednoj situaciji (IEEPA) je jasna i nedvosmislena. Njene implikacije je nemoguće ignorisati, i nastaviti kao do sada nije opcija - rekao je Lange.

Nemački evroposlanik je rekao da Trampov novi predlog predviđa zamenu IEEPA i važio bi sumarno za sve zemlje, a da bi posledica bilo povećanje carina koje bi premašilo ugovorenih 15 odsto, "što samo po sebi predstavlja jasno odstupanje od odredbi sporazuma iz Ternberija".

Zbog toga danas neće biti prethodno zakazanog glasanja u Odboru, a izvestioci koji predstavljaju parlamentarnu većinu će sledeće sedmice razmotriti situaciju, rekao je Lange.

Izvestioci su se saglasili da u sadašnjim okolnostima rad na implementaciji trgovinskog sporazuma EU-SAD bude zaustavljen sve dok u odnosima Unije i SAD "ponovo ne uspostave jasnoća, stabilnost i pravna sigurnost".

Evropska komisija već mesecima radi na implementaciji sporazuma, ali njegova puna primena zahteva odobrenje parlamenta EU i država-članica.

Evroposlanici su već jednom, u jeku Trampovih pretenzija prema Grenlandu, privremeno suspendovali rad na realizaciji sporazuma.

Tramp je posle odluke Vrhovnog suda svoju novu odluku zasnovao na zakonu iz 1974. godine koji mu omogućava da pod određenim okolnostima do 150 dana bez odluke Kongresa uvede carine na robu iz uvoza, ali samo u uslovima vanrednih okolnosti čega po pravnicima nema.