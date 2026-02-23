UHAPŠEN PITER MENDELSON! Družio se sa Epstajnom, zloupotrebio službeni položaj, policija privela britanskog diplomatu! (FOTO)
Britanska policija je pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Pitera Mendelsona oko navodnih prestupa dok je bio na javnoj funkciji vezano za njegov odnos sa seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom. Mendelson je danas uhapšen.
- Službenici su uhapsili 72-godišnjeg muškarca pod sumnjom na zloupotrebu položaja u javnoj službi. Uhapšen je danas na adresi u Kamdenu i odveden u londonsku policijsku stanicu na ispitivanje. Hapšenju su prethodili nalozi za pretres na dve adrese na području Vitšira i Kamdena - rekao je portparol policije.
Dokumenti o imenovanju za ambasadora
Hapšenje se dogodilo u trenutku kada se vlada priprema da objavi dokumente vezane za imenovanje Pitera Mendelsona za ambasadora Velike Britanije u Sjedinjenim Američkim Državama.
Glavni sekretar premijera Daren Džons izjavio je u Donjem domu parlamenta da službenici pregledaju dokumentaciju i da će je vlada objavljivati u fazama.
- Iako ne možemo da potvrdimo koliko će taj proces trajati, očekujemo da ćemo prvu seriju dokumenata moći da objavimo vrlo brzo, početkom marta - rekao je Džons.
Poslanici su ranije u februaru izglasali obavezu vlade da objavi sve dokumente koji se odnose na Mendelsonovo imenovanje i njegov ambasadorski mandat.
Džons je naveo da je jedan od tih dokumenata predmet aktuelne policijske istrage i da će biti objavljen naknadno, u dogovoru s policijom.
Dokumenti za koje vlada proceni da bi mogli uticati na nacionalnu bezbednost ili međunarodne odnose biće prosleđeni nezavisnom parlamentarnom odboru na razmatranje. Prema navodima "Skaj njuza", reč je o hiljadama dokumenata.
Kritike opozicije
Reagujući na najavu, konzervativni ministar u senci Majk Vud kritikovao je sporost kojom vlada pristupa objavi dokumenata.
- Vlada napreduje hitnošću umornog lenjivca u ponedeljak posle praznika - rekao je Vud.