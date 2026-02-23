Slušaj vest

Britanska policija je pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Pitera Mendelsona oko navodnih prestupa dok je bio na javnoj funkciji vezano za njegov odnos sa seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom. Mendelson je danas uhapšen.

- Službenici su uhapsili 72-godišnjeg muškarca pod sumnjom na zloupotrebu položaja u javnoj službi. Uhapšen je danas na adresi u Kamdenu i odveden u londonsku policijsku stanicu na ispitivanje. Hapšenju su prethodili nalozi za pretres na dve adrese na području Vitšira i Kamdena - rekao je portparol policije.

Dokumenti o imenovanju za ambasadora

Hapšenje se dogodilo u trenutku kada se vlada priprema da objavi dokumente vezane za imenovanje Pitera Mendelsona za ambasadora Velike Britanije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Glavni sekretar premijera Daren Džons izjavio je u Donjem domu parlamenta da službenici pregledaju dokumentaciju i da će je vlada objavljivati u fazama.

- Iako ne možemo da potvrdimo koliko će taj proces trajati, očekujemo da ćemo prvu seriju dokumenata moći da objavimo vrlo brzo, početkom marta - rekao je Džons.

Poslanici su ranije u februaru izglasali obavezu vlade da objavi sve dokumente koji se odnose na Mendelsonovo imenovanje i njegov ambasadorski mandat.

Džons je naveo da je jedan od tih dokumenata predmet aktuelne policijske istrage i da će biti objavljen naknadno, u dogovoru s policijom.

Dokumenti za koje vlada proceni da bi mogli uticati na nacionalnu bezbednost ili međunarodne odnose biće prosleđeni nezavisnom parlamentarnom odboru na razmatranje. Prema navodima "Skaj njuza", reč je o hiljadama dokumenata.

Kritike opozicije

Reagujući na najavu, konzervativni ministar u senci Majk Vud kritikovao je sporost kojom vlada pristupa objavi dokumenata.