za sada, ništa od 90 milijardi evra za ukrajinu

za sada, ništa od 90 milijardi evra za ukrajinu

Slušaj vest

Evropska unija (EU)danas nije uspela da usvoji novi paket sankcija Rusiji ni da odobri novu veliku pozajmicu Ukrajini zbog iznenadnih prigovora Mađarske, izjavila je u Briselu šefica evropske diplomatije Kaja Kalas.

- Nažalost, nismo postigli dogovor o 20. paketu sankcija. To je korak unazad i poruka koju danas nismo želeli da pošaljemo - rekla je Kalas posle sastanka ministara spoljnih poslova članica EU.

1/9 Vidi galeriju Kaja Kalas na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA

Šefovi diplomata članica EU danas su pokušali da postignu dogovor o 20. paketu sankcija Rusiji i o novoj velikoj pozajmici za Kijev, ali nisu uspeli da ubede Mađarsku da podrži najnovije napore Unije usmerene na pomaganje Ukrajini i na primoravanje Rusije da plati ekonomsku cenu za invaziju na tu zemlju započetu pre četiri godine.

Mađarska, koja važi za najviše prorusku članicu EU, zapretila je tokom vikenda da će blokirati donošenje odluka o sankcijama Rusiji i o pozajmici od 90 milijardi evra za Ukrajinu na koju je prethodno pristala.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Budimpešta je navela da neće promeniti stav dok ne bude obnovljena isporuka ruske nafte Mađarskoj preko Ukrajine, koja je obustavljena krajem januara posle udara na naftovod "Družba".

Fico traži obustavu isporuke struje Ukrajini

Slovački premijer Robert Fico zatražio je od operatera elektroenergetske mreže da danas zaustavi isporuku električne energije Ukrajini ukoliko se ne nastavi protok nafte naftovodom Družba.

1/12 Vidi galeriju Robert Fico Foto: Shutterstock, EPA/Olivier Hoslet, Printscreen/Facebook, Kurir Televizija

- Od danas, ako se ukrajinska strana obrati Slovačkoj sa zahtevom za pomoć u stabilizaciji ukrajinske energetske mreže, neće dobiti takvu pomoć - rekao je Fico u izjavi.