NIŠTA OD NOVIH SANKCIJA RUSIJI I VELIKE POZAJMICE UKRAJINI: Mađarska blokirala EU, Slovačka prekida isporuku struje Kijevu!
Evropska unija (EU)danas nije uspela da usvoji novi paket sankcija Rusiji ni da odobri novu veliku pozajmicu Ukrajini zbog iznenadnih prigovora Mađarske, izjavila je u Briselu šefica evropske diplomatije Kaja Kalas.
- Nažalost, nismo postigli dogovor o 20. paketu sankcija. To je korak unazad i poruka koju danas nismo želeli da pošaljemo - rekla je Kalas posle sastanka ministara spoljnih poslova članica EU.
Šefovi diplomata članica EU danas su pokušali da postignu dogovor o 20. paketu sankcija Rusiji i o novoj velikoj pozajmici za Kijev, ali nisu uspeli da ubede Mađarsku da podrži najnovije napore Unije usmerene na pomaganje Ukrajini i na primoravanje Rusije da plati ekonomsku cenu za invaziju na tu zemlju započetu pre četiri godine.
Mađarska, koja važi za najviše prorusku članicu EU, zapretila je tokom vikenda da će blokirati donošenje odluka o sankcijama Rusiji i o pozajmici od 90 milijardi evra za Ukrajinu na koju je prethodno pristala.
Budimpešta je navela da neće promeniti stav dok ne bude obnovljena isporuka ruske nafte Mađarskoj preko Ukrajine, koja je obustavljena krajem januara posle udara na naftovod "Družba".
Fico traži obustavu isporuke struje Ukrajini
Slovački premijer Robert Fico zatražio je od operatera elektroenergetske mreže da danas zaustavi isporuku električne energije Ukrajini ukoliko se ne nastavi protok nafte naftovodom Družba.
- Od danas, ako se ukrajinska strana obrati Slovačkoj sa zahtevom za pomoć u stabilizaciji ukrajinske energetske mreže, neće dobiti takvu pomoć - rekao je Fico u izjavi.
Dodao je da će mera biti ukinuta nakon što se obnovi tranzit nafte prema Slovačkoj.
(Kurir.rs/Beta/Index.hr/Preneo: V.M.)