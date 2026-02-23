Jedna dojava ih je dovela do vođe kartela

Nakon višegodišnje potrage za vođom narkokartela Nemesiom Oseguerom Servantesom, poznatim pod nadimkom "El Menčo", meksičke bezbednosne snage dobile su konkretnu dojavu koja je dovela do operacije u kojoj je ubijen na zapadu Meksika.

Prema rečima meksičkog ministra odbrane, generala Rikarda Trevilje Treha, istraga pokrenuta 20. februara, usmerena na mrežu vođe i suosnivača Kartela nove generacije Halisko (CJNG), dovela je do ključne osobe koja je imala pristup njegovom skrovištu.

Radilo se o partnerki jednog od njegovih najpouzdanijih saradnika.

Planiranje operacije uz podršku SAD

Dan kasnije, 21. februara, žena je napustila kompleks koliba na obodu grada Tapalpa, ali su obaveštajni podaci ukazivali na to da je "El Menčo" ostao u skrovištu sa svojom pratnjom, naveo je Trevilja.

Meksičko ratno vazduhoplovstvo i Specijalne snage Nacionalne garde za brzu reakciju odmah su započele planiranje operacije kako bi sprečile da vođa kartela ponovo nestane bez traga.

Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum dodala je da su Sjedinjene Američke Države pružile obaveštajnu podršku deljenjem informacija, ali bez učešća kopnenih snaga.

Misija je sprovedena kombinacijom kopnenih jedinica, vazdušno-pokretne jedinice sa helikopterima koji nisu ulazili u vazdušni prostor savezne države Halisko kako ne bi izazvali sumnju, kao i snaga za vazdušnu podršku.

Konačni obračun

Posle uspostavljanja bezbednosnog perimetra, snage su započele potragu za "El Menčom" i sukobile se s njegovim najbližim saradnicima. U razmeni vatre na licu mesta ubijeno je osam pripadnika kartela, dok su dvojica vojnika ranjena.

Kako su se bezbednosne snage približavale, vođa kartela i nekoliko njegovih pomoćnika pobegli su u obližnje šumovito područje.

- El Menčo je pobegao, ostavivši iza sebe grupu sa velikom količinom oružja, radilo se o veoma nasilnom napadu organizovane kriminalne grupe. Vojne snage su odbile napad - izjavio je Trevilja.