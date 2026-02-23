Slušaj vest

Jedan muškarac iz turskog grada Kajseri, napravio je krajnje komičnu situaciju kada je ukrao zlato iz zlatare, nakon razbijanja izloga viljuškarom, nakon čega je pobegao na magarcu

Video je ubrzo postao viralan na mrežama, a osumnjičeni Mehmet Č. priznao je u svojoj izjavi da je prvo ukrao viljuškar, tako što ga je pokrenuo "paljenjem" žice, a nakon toga izvršio filmsku pljačku

- Bio sam pijan i želeo sam da popijem još alkohola, ali nisam mogao jer je prodavnica pića bila zatvorena. Nakon toga sam video viljuškar na putu. Pokrenuo sam viljuškar dodirujući njegove kablove - tvrdeći tako da je zapravo vozio vozilo - izjavio je osumnjičeni, koji je napustio kuću te večeri sa drugim ciljem. 

Vezao magarca u štali

Osumnjičeni, Mehmet Č., izjavio je da je kasnije video zlataru nekoliko ulica dalje.

- Video sam dotičnu radnju. Pale su mi na pamet moje finansijske poteškoće. Podigao sam roletnu viljuškarom i ušao u radnju, a onda sam iz vitrine uzeo zlato, ne znam ni sam koliko. Stavio sam sve u džep i pobegao peške. Ispustio sam deo zlata na licu mesta, policija mi je to kasnije rekla - rekao je Mehmet Č. i nastavio:

- Spustio sam se do potoka u regionu Ildem, uzjahao magarca i otišao u našu štalu. Vezao sam magarca u štali, a zlato sam sakrio u vreći ispod cigle od gline sa leve strane ulaza u delu štale koji se nalazi na seniku, a zatim sam otišao kući.

Kako je otkrila istraga, Mehmet, koji je ukrao 150 grama zlata, a zatim pobegao na magarcu, policijski službenici su uhapsili nedugo nakon krađe, usled čega mu je određen pritvor.

Kurir.rs/NTV

