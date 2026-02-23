Slušaj vest

Američke vlasti saopštile su da vraćaju deo osoblja iz svoje ambasade u Bejrutu, izjavio je danas visoki zvaničnik Stejt departmenta, usred rastućih strahova od vojnog sukoba sa Iranom.

- Kontinuirano procenjujemo bezbednosnu situaciju i na osnovu naše poslednje procene, utvrdili smo da je razumno smanjiti naše prisustvo na neophodno osoblje - rekao je neimenovani visoki zvaničnik Stejt departmenta.

Ambasada ostaje operativna sa svojim osnovnim osobljem na mestu. Ovo je privremena mera kako bi se osigurala bezbednost osoblja, a "istovremeno održala naša sposobnost da funkcionišemo i pomažemo američkim građanima", dodao je zvaničnik.

Prema izvoru iz američke ambasade, evakuisano je 50 ljudi. Sa svoje strane, zvaničnik aerodroma u Bejrutu izjavio je da je 32 članova osoblja ambasade, u pratnji svojih porodica, napustilo zemlju.

SAD su nedavno pojačale svoje vojno prisustvo na Bliskom istoku, a predsednik Donald Tramp je u petak rekao da razmatra ograničene napade protiv Irana.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaON JE NOVA TRAMPOVA META! Ajatolah oseća šta mu Amerikanci spremaju, evo koga je izabrao da vodi Iran u RATU koji može da spreči samo POSLEDNJI POKUŠAJ u Ženevi
Ali Larijani Donald Tramp Ali Hamnei
PlanetaPOČINJE KRVAVO IRANSKO PROLEĆE? Obnovljeni unutrašnji sukobi u zemlji, kreće HAOS na ulicama dok Amerika gomila trupe! (FOTO/VIDEO)
Iran protesti (1).png
PlanetaTRAMP RAZMATRA LIKVIDACIJU SINA AJATOLAHA I VODEĆIH MULA! Isplivao još jedan mogući plan napada na Iran, OVO su potencijalne mete
Iran Donald Tramp
PlanetaDA LI JE 2026. PRELOMNA GODINA ZA RAT U UKRAJINI? Analiza stručnjaka u Pulsu Srbije Vikendom ko može biti kredibilan posrednik eventualnog mirovnog sporazuma
Ukrajina rat u Ukrajini Kramatorsk (2).jpg