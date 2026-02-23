Slušaj vest

Ukrajinaje od kraja januara ponovo preuzela kontrolu nad 400 kvadratnih kilometara teritorije, uključujući osam naselja, duž dela južne linije fronta, izjavio je u ponedeljak vrhovni komandant Oleksandr Sirski.

Ovi retki uspesi na jugoistoku Dnjepropetrovske oblasti su u suprotnosti sa širim trendom sporog ruskog napredovanja, koje traje uz velike gubitke duž linija fronta tokom poslednje dve i po godine, dok se rat približava četvrtoj godišnjici.

Poruka Vašingtonu

Ukrajina nastoji da pokaže svetu, a posebno američkom predsedniku Donaldu Trampu, da ne gubi tlo pod nogama u borbi protiv ruske invazije, u trenutku kada Vašington vrši pritisak na Kijev da pristane na mirovni sporazum.

U izjavi Sirskog nije precizirano koliki je deo novoosvojene teritorije prethodno bio pod ruskom kontrolom, a koliki u takozvanoj "sivoj zoni" koju nijedna strana ne kontroliše u potpunosti.

Rat dronovima i nejasne linije fronta

Linije fronta u Ukrajini postaju sve nejasnije jer hiljade dronova svakodnevno prekrivaju nebo, primoravajući vojnike da se povlače pod zemlju ili u zaklone i stvarajući područja u kojima nijedna vojska nema potpunu kontrolu.

Tramp je ranije izjavio da Ukrajina treba da napravi ustupke jer je u opasnosti da izgubi rat, koji je počeo kada je Rusija pokrenula potpunu invaziju 24. februara 2022. godine.

Reakcije Kijeva i Evrope

Kijev i njegovi evropski saveznici osporili su takvu interpretaciju, ističući da je Rusija od 2023. godine zauzela nešto više od jedan odsto ukrajinske teritorije uz ogromne gubitke, dok se ključna ruska naftna infrastruktura suočava sa sve većim pretnjama ukrajinskih napada dronovima.