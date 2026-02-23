Slušaj vest

Avion hitne pomoći, u kojem je bilo sedam osoba, srušio se danas u državi Džarkand na istoku Indije, saopštio je indijski regulator vazduhoplovstva.

U saopštenju se navodi da su u avionu bila dva člana posade, preneo je Reuters.

Ističe se da je avion "bičkraft C90", kojim upravlja kompanija Redberd ervejz, poleteo iz Rančija u Džarkandu u 14.41 sat po srednjeevropskom vremenu i da je zatim izgubio komunikaciju sa kontrolom letenja.