Slušaj vest

Ambasada Republike Srbije u Meksiku oglasila se usled nereda do kojih je došlo nakon što su meksičke snage bezbednosti ubile šefa narko-kartela Nemesija Rubena Osegueru Servantesa, u svetu podzemlja poznatog pod imenom "El Menčo".

U pojedinim delovima Meksika u toku su ozbiljni bezbednosni incidenti, praćeni nasiljem i tenzijama, zbog čega su lokalne vlasti pojačale mere bezbednosti i apelovale na građane da izbegavaju rizična područja.

Kako je potvrdila Ambasada Republike Srbije u Meksiku ovom diplomatsko-konzularnom predstavništvu se za sada nisu javljali državljani Republike Srbije koji su pogođeni poslednjim dešavanjima.

- Građanima Republike Srbije savetuje se da izbegavaju okupljanja i da slede uputstva lokalnih vlasti - navode iz Ambasade.

Takođe, državljanima Srbije preporučeno je da prate najnovije informacije koje mogu biti objavljene na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Građanima Srbije koji se trenutno nalaze u Sjedinjenim Meksičkim Državama, a kojima je potrebna pomoć, na raspolaganju je dežurni broj telefona Ambasade, dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, a koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici, naveli su.

Situacija se i dalje prati, a nadležne službe apeluju na dodatni oprez.

Podsetimo, smrt jednog od najtraženijih trgovaca drogom u svetu bila je težak udarac za najmoćniji meksički narko-kartel "Halisko Nova generacija" (CJNG), koji su kao odgovor na ubistvo svog lidera pokrenuli snažan talas nasilja širom zemlje.