Slušaj vest

U eksploziji u južnom ukrajinskom gradu Mikolajev (Nikolajev), ranjeno je sedam policajaca, od kojih dvojica teže, saopštio je šef nacionalne policije. Direktor policije Ivan Vihivskij naveo je da su policajci parkirali svoja vozila uoči smene kada je došlo do eksplozije.

- Prekjuče se dogodio teroristički napad na policijske službenike u Lavovu - napisao je Vihivskij na Fejsbuku, misleći na grad na zapadu Ukrajine, blizu granice s Poljskom.

- Ovo nije slučajnost. Neprijatelj namerno pokušava da ubije ukrajinske policajce koji svakodnevno brane ljude i državu - poručio je on.

U subotu je u eksploziji u Lavovupoginula jedna policajka, dok su 24 osobe povređene.