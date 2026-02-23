Slušaj vest

Suzana Trimarko pretvorila je majčinski očaj u borbu koja je promenila Argentinu. Kada je njena ćerka, Marija de los Anheles Veron (23), u aprilu 2002. godine otišla na lekarski pregled u gradu San Migel de Tukuman i nikada se nije vratila kući, započela je jedna od najpotresnijih potraga u istoriji te zemlje.

Ne verujući policiji, za koju je smatrala da je duboko korumpirana, Suzana je odlučila da sama krene u potragu. Prerušavala se u madam i ulazila u bordele širom severne Argentine, predstavljajući se kao žena zainteresovana za "kupovinu" devojaka zarobljenih u seksualnom ropstvu.

Neke od njih imale su samo 14 godina.

Jedna od žrtava rekla joj je da je videla Mariju drogiranu i pretučenu u kući poznatog trgovca ljudima. Ali svaki put kada bi Suzana došla do traga – njena ćerka bi već bila premeštena.

Oslobodila hiljade žena

Iako Marija nikada nije pronađena, Suzana je tokom svoje potrage razotkrila ogromnu mrežu trgovine ljudima, ali i šokantnu povezanost kriminalaca sa delovima policije i pravosuđa. Postala je jedna od najmoćnijih argentinskih aktivistkinja za ljudska prava koja je dovela trgovinu ljudima u svrhu seksualnih usluga na nivo nacionalne agende.

- Policija bi ih vraćala kriminalcima. Devojke su me molile: "Ne ostavljaj me, povedi me sa sobom" - svedočila je kasnije.

Tokom godina postala je staratelj čak 129 oslobođenih žrtava, a njen rad doveo je do spasavanja više od 3.000 žena iz kandži seksualne eksploatacije.

Zakon promenjen zbog nje

Njena borba dovela je do usvajanja prvog federalnog zakona protiv trgovine ljudima 2008. godine. Međutim, ovi uspesi su došli sa visokom ličnom cenom za Trimarko — tokom godina je pretrpela mnoge odmazde, uključujući bezbroj pretnji smrću, paljenje kuće i nekoliko pokušaja da je pregaze na ulici.

Ipak, Suzana nije odustala, te je 2007. godine osnovala je Fondaciju "Marija de los Anđeles", koja i danas pomaže žrtvama i njihovim porodicama.

Sudski proces protiv 13 optuženih, uključujući i policajce, 2012. godine završio se oslobađajućom presudom, što je izazvalo ogroman bes javnosti.

Međutim, 2013. godine Vrhovni sud u Tukumanu poništio je presudu i osudio desetoro optuženih na kazne od 10 do 22 godine zatvora.

Ćerku nikada nije pronašla

I posle više od dve decenije, Suzana i dalje ne zna šta se dogodilo sa njenom ćerkom. Neki svedoci tvrde da je ubijena, drugi da je odvedena u inostranstvo. Njeno telo nikada nije pronađeno.

- Svaka žena kojoj pomognem, nekako pomaže i Mariji. One su moja nada - poručila je.

Njena fondacija i dalje učestvuje u razbijanju mreža trgovine ljudima, uključujući akcije sprovedene 2024. i 2025. godine. Poslednjih godina, fondacija je proširila svoju ulogu pravnog tužioca u slučajevima trgovine ljudima, osiguravajući da preživeli imaju zastupljenost tokom celog sudskog postupka.

Sada u sedamdesetim godinama, Trimarko ostaje međunarodno priznata po svom radu, iako njena potraga za odgovorima o Marijinoj sudbini nikada nije prestala.