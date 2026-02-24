POSLEDNJA ŠANSA DA SE IZBEGNE RAT? Vitkof i Kušner sa delegacijom Irana u Ženevi u četvrtak
Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner sastaće se sa iranskom delegacijom u Ženevi u četvrtak, izjavio je neimenovani visoki američki zvaničnik, prenela je britanska agencija Rojters na svom sajtu.
SAD su nedavno povećale svoje vojno prisustvo na Bliskom istoku, a Donald Tramp je u petak rekao da razmatra ograničene napade na Islamsku Republiku kako bi je primorao da postigne sporazum o rešavanju dugogodišnjeg spora oko nuklearnog programa Teherana.
Iran je saopštio da je spreman da napravi dalje ustupke u vezi sa svojim nuklearnim programom kao deo pregovora sa SAD, u zamenu za ublažavanje sankcija i priznavanje prava na obogaćivanje uranijuma, u nadi da će sprečiti američku ofanzivu.
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je u nedelju da se nada da će se sastati sa Vitkofom u Ženevi u četvrtak, izražavajući optimizam da postoji "dobra šansa" za pronalaženje diplomatskog rešenja.
