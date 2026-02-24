Slušaj vest

Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner sastaće se sa iranskom delegacijom u Ženevi u četvrtak, izjavio je neimenovani visoki američki zvaničnik, prenela je britanska agencija Rojters na svom sajtu.

SAD su nedavno povećale svoje vojno prisustvo na Bliskom istoku, a Donald Tramp je u petak rekao da razmatra ograničene napade na Islamsku Republiku kako bi je primorao da postigne sporazum o rešavanju dugogodišnjeg spora oko nuklearnog programa Teherana.

Iran je saopštio da je spreman da napravi dalje ustupke u vezi sa svojim nuklearnim programom kao deo pregovora sa SAD, u zamenu za ublažavanje sankcija i priznavanje prava na obogaćivanje uranijuma, u nadi da će sprečiti američku ofanzivu.