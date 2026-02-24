TRAGEDIJA KOD OSTRVA KRIT: Strahuje se da je oko 30 ljudi poginulo posle potonuća broda!
Strahuje se da je oko 30 ljudi poginulo nakon što se brod sa migrantima prevrnuo kod grčkog ostrva Krit, saopštile su grčke vlasti i Međunarodna organizacija Ujedinjenih nacija za migracije (IOM).
Brod sa oko 50 migranata prevrnuo se u subotu 20 nautičkih milja od luke Kali Limenes, najjužnije tačke na Kritu. Tri muškarca su pronađena mrtva tog dana, a telo jedne žene je pronađeno kako pluta na moru u nedelju.
Od tada nisu pronađeni drugi preživeli. Brodovi koji prolaze nastavljaju da pretražuju vode, rekao je danas neimenovani portparol obalske straže za AP. Brod je napustio Tobruk u Libiji u četvrtak, prema rečima preživelih. U subotu je u tom području bilo jakih vetrova.
Vlasti su uhapsile dvojicu Sudanaca, starosti 25 i 19 godina, kao osumnjičene trgovce ljudima.
- Samo dva meseca od početka 2026. godine, najmanje 606 migranata je već prijavljeno kao mrtvo ili nestalo duž mediteranske rute - navodi OIM i dodaje da je najsmrtonosniji početak godine u Mediteranu otkako je IOM počeo da beleži takve podatke 2014. godine.
- IOM upozorava da mreže trgovine ljudima i krijumčarenja nastavljaju da eksploatišu migrante duž centralnomediteranske rute, profitirajući od opasnih prelazaka u neispravnim čamcima, dok izlažu ljude teškom zlostavljanju i rizicima po zaštitu - navodi se u saopštenju.
Jača međunarodna saradnja i odgovori usmereni na zaštitu ključni su za suzbijanje tih kriminalnih mreža i proširenje bezbednih i redovnih puteva kako bi se smanjili rizici i spasili životi, dodaje OIM.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)