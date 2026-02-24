Slušaj vest

Strahuje se da je oko 30 ljudi poginulo nakon što se brod sa migrantima prevrnuo kod grčkog ostrva Krit, saopštile su grčke vlasti i Međunarodna organizacija Ujedinjenih nacija za migracije (IOM).

Brod sa oko 50 migranata prevrnuo se u subotu 20 nautičkih milja od luke Kali Limenes, najjužnije tačke na Kritu. Tri muškarca su pronađena mrtva tog dana, a telo jedne žene je pronađeno kako pluta na moru u nedelju.

Od tada nisu pronađeni drugi preživeli. Brodovi koji prolaze nastavljaju da pretražuju vode, rekao je danas neimenovani portparol obalske straže za AP. Brod je napustio Tobruk u Libiji u četvrtak, prema rečima preživelih. U subotu je u tom području bilo jakih vetrova.

Vlasti su uhapsile dvojicu Sudanaca, starosti 25 i 19 godina, kao osumnjičene trgovce ljudima.

- Samo dva meseca od početka 2026. godine, najmanje 606 migranata je već prijavljeno kao mrtvo ili nestalo duž mediteranske rute - navodi OIM i dodaje da je najsmrtonosniji početak godine u Mediteranu otkako je IOM počeo da beleži takve podatke 2014. godine.

- IOM upozorava da mreže trgovine ljudima i krijumčarenja nastavljaju da eksploatišu migrante duž centralnomediteranske rute, profitirajući od opasnih prelazaka u neispravnim čamcima, dok izlažu ljude teškom zlostavljanju i rizicima po zaštitu - navodi se u saopštenju.