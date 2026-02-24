Slušaj vest

Posle likvidacije najuticajnijeg meksičkog narkobosa Nemesija Oseguere Servantesa, poznatog kao "El Menčo", usledila je brza i nasilna reakcija pripadnika kartela "Halisko nove generacije".

Naoružane grupe kartela u roku od nekoliko sati počele su da blokiraju autoputeve u više saveznih država, dok su na pojedinim lokacijama paljeni automobili i poslovni objekti. Talas nasilja izazvao je ozbiljne poremećaje u saobraćaju i svakodnevnom životu građana.

Zbog pogoršane bezbednosne situacije, vlasti su u nekim gradovima savetovale stanovnicima i turistima da ostanu u svojim domovima. Vozačima teretnih vozila preporučeno je da koriste alternativne, sigurnije pravce ili da se privremeno vrate u logističke centre dok se stanje ne stabilizuje.

Na jednom od snimaka sa kamere u prodavnici, jasno se vidi kako pripadnici, najverovatnije, narko-kartela upadaju u market i bacaju molotovljev koktel na police sa robom u vreme kada je u prodavnici bilo ljudi, običnih građana.

U sledećem trenutku sve počinje da gori, a uspaničeni građani počinju u deliću sekunde da beže iz marketa.

Ovo se dogodilo navodno u mestu Valje de Čalko. Ipak, ne možemo pouzdano da tvrdimo da je snimak autentičan niti imamo dodatne informacije o tome šta se konkretno na datom mestu dešavalo.

Objavljeno je na desetine sličnih snimaka, poput onog na kojem se vidi kako pripadnici narko-kartela upadaju na benzinsku pumpu, teraju kupce, a potom pale stanicu. Za tren oka, pumpa je izgorela.