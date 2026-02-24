Slušaj vest

Velika oluja pogodila je istočnu obalu SAD, donoseći rekordne snežne padavine koje su izazvale probleme milionima ljudi i otkazivanja više od 5.000 letova.

BBC prenosi navode američke Nacionalne meteorološke službe (NWS) da je u pojedinim delovima Rod Ajlenda i Masačusetsa palo skoro 94 centimetra snega, a beli pokrivač bio je viši od 48 centimetra u njujorškom Central parku.

Navodi se da su u Njujorku juče vladali "gotovo nemogući" uslovi za putovanja.

Više od 600.000 domova i preduzeća na istočnoj obali ostalo je bez struje, a najteže su pogođene savezne države Nju Džerzi i Masačusets.

Upozorenja stanovništvu na zimsku oluju upućivana su od Severne Karoline do severnog Mejna, ali i u delovima istočne Kanade.

Prema navodima NWS, u pojedinim oblastima blizu severoistočne obale SAD očekuje se da do jutros po lokalnom vremenu bude više od 60 centimetara snega.

Najgora snežna oluja ikada u Rod Ajlendu

Rod Ajlend, najmanja američka država, izgleda da je dobila najviše snega tokom ove oluje.

Po podacima tamošnjih medija, ovo je najgora snežna oluja koja je ikada pogodila tu saveznu državu.

U Masačusetsu je skoro 300.000 ljudi bilo bez struje, ključujući čak 85 odsto potrošača u okrugu Barnstejbl, koji obuhvata ceo Kejp Kod.

U Njujorku je zabrana putovanja dovela grad sa više od osam miliona stanovnika do gotovo potpunog zastoja pre nego što je ukinuta u podne po lokalnom vremenu.

Svi putevi, autoputevi i mostovi bili su zatvoreni.

U Konektikatu i Nju Džerziju postojao je rizik od rušenja drveća i grana, što bi moglo da dovede do opasnih uslova na putevima i većih nestanaka struje.

Prema podacima sajta Flajtaver, broj otkazanih letova unutar, u ili iz SAD dostigao je više od 5.706 takvih slučajeva.

Sneg kao zdravstveni rizik

Britanski tabloid San prenosi i da su usred ove oluje Amerikanci upozoreni i da paze kako uklanjaju napadali snežni pokrivač dok "sneg koji izaziva srčani udar“ zasipa istočnu obalu.

Navodi se da gusti, vlažni sneg može da bude dvostruko teži za čišćenje i predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik.

Doktorka Alina Mitina, specijalista hitne medicine u Univerzitetskom medicinskom centru Hakensak, upozorila je da i sam izlazak napolje na tu hladnoću može da bude rizičan za pojedince.

Hladan vazduh sužava krvne sudove, što može opteretiti srce i dovesti do srčanog udara.

Ovo, u kombinaciji sa čišćenjem snega, može dovesti do ozbiljnih rizika po zdravlje srca kod ljudi koji nisu navikli na intenzivne vežbe.

- Čišćenje 15 inči (38 centimetara) snega je izuzetno teško i povećava rizik od srčanog udara jer niste navikli na ovu vrstu vežbe - kazala je Mitina.

Kardiolog Luk Lafin takođe navodi da je čišćenje snega veoma slično "vrhunskom vežbanju" prema testu opterećenja.

- Ono mnogo opterećuje vaše srce -naveo je doktor Lafin.

Američki časopis za hitnu medicinu objavio je da je između 1996. i 2006. godine zabeleženo više od 200.000 slučajeva ljudi lečenih od povreda povezanih sa čišćenjem snega.

U istom vremenskom periodu registrovano je i oko 1.600 smrtnih slučajeva povezanih sa čišćenjem snega.