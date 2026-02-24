Slušaj vest

Neidentifikovani napadač detonirao je noćas eksplozivnu napravu blizu patrolnog vozila u Moskvi, ubivši sebe i jednog policajca.

AP prenosi navode ruskih zvaničnika da su još dva policajca ranjena.

- Napad se dogodio nekoliko minuta posle ponoći u blizini železničke stanice Savelovski u centru ruske prestonice - piše u saopštenju moskovskog odseka Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije.

Eksplozija bombe u Moskvi na četvrtu godišnjicu ruske agresije na Ukrajinu, napadač i policajac poginuli, dvoje ranjenih Foto: screenshot X

Navodi se da je napadač prišao vozilu saobraćajne policije i detonirao eksplozivnu napravu, ubivši jednog policajca na licu mesta i ranivši još dvojicu, koji su hospitalizovani.

Istražni komitet je pokrenuo istragu o napadu.

Nije navedeno ime napadača niti bilo kakve informacije o njegovim mogućim motivima, niti neki dodatni detalji.

Američka agencija navodi da se napad dogodio na dan kada se obeležava četvrta godišnjica odluke ruskog predsednika Vladimira Putina da pošalje trupe u Ukrajinu.

(Kurir.rs/AP/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlaneta"VI ČVRSTO STOJITE IZA RUSIJE" Putin odlikovao ruske vojnike koji ratuju u Ukrajini!
Vladimir Putin ruska raketa Rusija
PlanetaSNAŽNA EKSPLOZIJA U NIKOLAJEVU NA JUGU UKRAJINE! Ponovo napadnuta policija, sedmoro ranjenih! "Ovo nije slučajnost" (FOTO/VIDEO)
Nikolajev, Mikolajev, eksplozija
PlanetaRUSI POTVRDILI, POGOĐENA KLJUČNA TAČKA NAFTOVODA DRUŽBA! Gust dim kulja ka nebu Tatarstana, evo zašto je važno ovo postrojenje "Transnjefta" (VIDEO)
Ukrajina (1).jpg
Planeta"PUTIN JE VEĆ ZAPOČEO TREĆI SVETSKI RAT, A JA NISAM DIKTATOR" Veliki intervju Zelenskog za BBC uoči 4. godišnjice rata, upitan je i da li veruje Trampu (FOTO)
putin.jpg