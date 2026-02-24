Slušaj vest

Neidentifikovani napadač detonirao je noćas eksplozivnu napravu blizu patrolnog vozila u Moskvi, ubivši sebe i jednog policajca.

AP prenosi navode ruskih zvaničnika da su još dva policajca ranjena.

- Napad se dogodio nekoliko minuta posle ponoći u blizini železničke stanice Savelovski u centru ruske prestonice - piše u saopštenju moskovskog odseka Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije.

Eksplozija bombe u Moskvi na četvrtu godišnjicu ruske agresije na Ukrajinu, napadač i policajac poginuli, dvoje ranjenih

Navodi se da je napadač prišao vozilu saobraćajne policije i detonirao eksplozivnu napravu, ubivši jednog policajca na licu mesta i ranivši još dvojicu, koji su hospitalizovani.

Istražni komitet je pokrenuo istragu o napadu.

Nije navedeno ime napadača niti bilo kakve informacije o njegovim mogućim motivima, niti neki dodatni detalji.

Američka agencija navodi da se napad dogodio na dan kada se obeležava četvrta godišnjica odluke ruskog predsednika Vladimira Putina da pošalje trupe u Ukrajinu.