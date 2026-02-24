Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države "treba da stanu uz demokratsku zemlju koja se bori protiv jedne osobe", izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski aludirajući na ruskog predsednika Vladimira Putina.

"Ne možemo njemu (Putinu) samo dati sve što želi. Zato što želi da nas okupira. Ako mu damo sve što želi, izgubićemo sve – svi ćemo morati da pobegnemo ili da postanemo Rusi", rekao je Zelenski sinoć u intervjuu za američku televizijsku mrežu CNN.

Na pitanje da li američki predsednik Donald Tramp vrši dovoljan pritisak na Putina da pokuša da okonča rat, Zelenski je kratko odgovorio - ne.

Danas se navršava četiri godine od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Zelenski je uputio i video poruku sunarodnicima u kojoj je izjavio da Putin nije ostvario svoje ratne ciljeve u Ukrajini.

"Danas se navršava tačno četiri godine otkako je Putin trebalo da zauzme Kijev za tri dana. A to mnogo govori o našem otporu, o tome kako se Ukrajina borila sve ovo vreme. Iza ovih reči stoje milioni naših sugrađana, ogromna hrabrost, naporan rad, izdržljivost i dug put koji je Ukrajina prešla od 24. februara", rekao je Zelenski u video poruci.

Sećajući se početka invazije i gledajući situaciju sada, Zelenski je rekao da Ukrajinci imaju puno pravo da kažu da su branili svoju nezavisnost, nisu izgubili državu, dok Putin nije ostvario svoje ciljeve.

"On (Putin) nije slomio ukrajinski narod. Nije pobedio u ovom ratu. Sačuvali smo Ukrajinu i učinićemo sve da postignemo mir i osiguramo da se pravda zadovolji. Želimo mir - snažan, dostojanstven i trajan mir", dodao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je uoči godišnjice početka ruske invazije u intervjuu za britanski list Fajnenšel tajms rekao da se "Rusi igraju sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i celim svetom".

Uprkos intenzitetu borbi i tekućim diplomatskim razgovorima, Zelenski je ponovo potvrdio da cilj ostaje trajni kraj sukoba, a ne samo obustava neprijateljstava.

Predsednik Ukrajine veruje da je pritisak koji Vašington vrši na Kijev da dobije ustupke za mirovni sporazum jači od onog koji se vrši na Moskvu.

Zelenski je pozvao SAD i njihove saveznike da povećaju pritisak na Moskvu, a Evropsku uniju da odredi datum za pristupanje Ukrajine EU, nadajući se da će se to dogoditi što je pre moguće, idealno do 2027. godine.