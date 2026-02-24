Slušaj vest

Obaveštajni zvaničnici tri evropske obaveštajne agencije rekli su da su ruski špijuni pretvorili su nekretnine širom zapadne Evrope u mrežu "trojanskih konja", osmišljenih za pokretanje koordinisane sabotaže.

Iskorišćavajući slabe pravne okvire, sumnja se da tajne ruske jedinice kupuju osetljive nekretnine u blizini vojnih i civilnih objekata u najmanje desetak evropskih zemalja.

U nameri da eskaliraju svoj "hibridni rat" na Zapadu, ruske obaveštajne agencije su navodno stekle letnje kuće, vikendice, skladišta, napuštene škole, gradske stanove, pa čak i čitava ostrva sa namerom da ih koriste kao lansirne rampe za koordinisano praćenje, sabotažu i tajne napade.

"Možda već imaju bombe, dronove, oružje"

Aktivni i bivši obaveštajci rekli su za britanski Telegraf da se plaše da Rusija možda već ima eksplozive, dronove, oružje i tajne operativce na nekim od lokacija, spremne za aktiviranje u krizi.

Činovi sabotaže povezani sa Moskvom - od paljevina u Londonu i Varšavi do paketa bombi, planova atentata i pokušaja iskliznuća vozova iz šina - porasli su od ruske invazije na Ukrajinu pre četiri godine. Neki u zapadnoj obaveštajnoj zajednici strahuju da bi ovi incidenti mogli biti malo više od "probnih vožnji".

Umesto pokretanja konvencionalnog vojnog napada, obaveštajni zvaničnici kažu da bi Kremlj mogao pokušati da testira odlučnost NATO-a u "sivoj zoni", organizujući napade većih razmera koji se mogu poreći kako bi paralisali transportne, komunikacione i energetske mreže, istovremeno komplikujući svako pozivanje na klauzulu o kolektivnoj odbrani iz Člana 5 alijanse.

"Manje je verovatno da će sabotažna kampanja dovesti do konsenzusa oko Člana 5 nego konvencionalna ruska vojna operacija", rekao je jedan obaveštajni oficir. "Poricanje - verovatno ili ne - otežava pripisivanje, a bez sigurnosti postaje mnogo teže okupiti podršku".

Blez Metreveli, nova šefica MI6, iskoristila je svoj prvi govor na funkciji da upozori da Britanija sada "deluje u prostoru između mira i rata".

"Rusija nas testira u sivoj zoni taktikama koje su odmah ispod praga rata", rekla je Metreveli u decembru.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da je ruski predsednik Vladimir Putin već započeo treći svetski rat protiv Zapada.

"Rusija želi da nametne svetu drugačiji način života i promeni živote koje su ljudi izabrali za sebe", rekao je on.

Sumnja se da Moskva koristi špijunske brodove i plovila tajne flote za postavljanje senzora i daljinski detoniranih eksploziva u blizini podvodnih kablova u britanskim vodama i drugde. Sticanjem imovine u blizini vojnih baza ili vitalne civilne infrastrukture, zvaničnici veruju da Rusija možda sprovodi sličnu strategiju na kopnu.

1/5 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

"Kritična nacionalna infrastruktura je izuzetno ranjiva na zlonamerne državne aktivnosti", rekao je jedan obaveštajni zvaničnik. "Dozvoljavanje ruskim državljanima da uglavnom neometano investiraju u strateške nekretnine predstavlja značajan vektor pretnje koji treba hitno rešiti".

Britanija se vidi kao ranjiva na takav napad. Iako su sumnjive akvizicije nekretnina u blizini sedišta MI6 u Voksolu, u centru Londona, i ambasade SAD u Najn Elmsu istražene, stručnjaci za bezbednost i neki političari strahuju da je Rusija možda stekla - ili će pokušati da stekne - udaljene nekretnine sa pogledom na podmorničku bazu Trajdent u Faslejnu u zapadnoj Škotskoj ili podmorske tačke za polaganje kablova na Šetlandskim ostrvima. Postoje strahovi da su Rusi mogli kupiti kuće oko RAF Akrotiri na Kipru.

Finska uvela potpunu zabranu kupovine nekretnina Rusima i Belorusima

Evropskim državama je rečeno da prate primer Finske, koja je u julu uvela gotovo potpunu zabranu kupovine nekretnina Rusima i Belorusima, što je izazvalo lančanu reakciju u baltičkim državama koje su usvojile slične zakone.

Međutim, malo je drugih evropskih zemalja otišlo tako daleko, i postoji zabrinutost da je Britanija i dalje ranjiva zbog rupa u zakonu o vlasništvu, čak i nakon pooštravanja pravila o objavljivanju podataka.

Finski oprez je utemeljen u iskustvu. Obaveštajni zvaničnici je uglavnom smatraju epicentrom tajne ruske strategije za sticanje strateški locirane imovine - modela za koji se sada veruje da Moskva replicira širom Evrope.

Nijedan slučaj nije više uznemirio finske vlasti od kompanije Airiston Helmi, koja je tiho stekla 17 nekretnina oko Arhipelaškog mora, od kojih su mnoge blizu ključnih pomorskih puteva i telekomunikacione infrastrukture u blizini luke Turku, sedišta finske pomorske industrije i pomorske komande.

Najupečatljiviji od njih bilo je ostrvo Sakiluoto. Ujutro 22. septembra 2018. godine, stanovnici sa druge strane kanala su u neverici gledali kako helikopteri i gliseri spuštaju stotine kamufliranih komandosa na ostrvo.

Šta sve ima finsko ostrvo?

Ono što su istražitelji pronašli bilo je skoro neverovatno. Nekretnina je imala devet molova, heliodrom, bezbednosne kamere i detektore pokreta, kamuflažnu mrežu i zgrade koje podsećaju na kasarne, svaka opremljena satelitskim antenama i naprednom komunikacionom opremom.

Finska je odlučila da se ne suprostavi direktno Moskvi, optuživši ruskog vlasnika kompanije Pavla Meljnikova za prevaru. Prošle godine mu je izrečena uslovna kazna.

Ruska vlada je odbacila sumnje o špijunaži, a Dmitrij Medvedev, bivši predsednik, tvrdio je da samo "bolesni um" može da izvuče takve zaključke. Finski političari bili su manje uvereni, napominjući da je kompanija Airiston Helmi takođe kupila višak desantnih plovila od ruske mornarice.

Od invazije na Ukrajinu 2022. godine, zvaničnici kažu da je Rusija uglavnom napustila takve grandiozne projekte, umesto toga fokusirajući se na repliciranje Airiston Helmi "u minijaturi, ali u razmerama", pretvarajući stotine, možda hiljade, inače neupadljivih zgrada širom Evrope u prislušne punktove, sigurne kuće i potencijalna skladišta oružja.

Neka su otvoreno u vlasništvu ruske države, iako su namenjena za navodno benigne svrhe. Zapadne vlade su počele da zatvaraju nekoliko njih. Poljska je zatvorila ruski konzulat u Gdanjsku prošlog novembra, dok je Britanija prethodne godine oduzela diplomatski status jednom ruskom imanju u Istočnom Saseksu nakon što su susedi prijavili da su sa imanja raspoređeni dronovi za nadzor.

Letonija je zatvorila odmarališta iz sovjetskog doba duž svoje baltičke obale zbog straha da bi mogla biti korišćena kao mesto za tajne operacije.

Teže je pratiti daleko veći broj nekretnina u vlasništvu ruskih pojedinaca i kompanija. U Norveškoj, kolibe povezane sa ličnostima povezanim sa Kremljom nalaze se blizu osetljivih arktičkih vojnih lokacija. To uključuje kuće u Malselv Fjelandsbiju, sa pogledom na vazduhoplovnu bazu Bardufos u Tromsu, jednu od najvažnijih vojnih baza u zemlji, opremljenu planinskim hangarima za zaštitu F-35 koji su tamo stacionirani.

Ruska crkva u Norveškoj kupila imovinu sa pogledom na pomorsku bazu

Ruska pravoslavna crkva - koju zapadne obaveštajne agencije dugo smatraju blisko povezanom sa Kremljem - stekla je imovinu u blizini pomorskih baza i radarskih instalacija u Norveškoj i Švedskoj, što je izazvalo bezbednosne zabrinutosti.

U Norveškoj, sa pogledom na pomorsku bazu Hakonsvern u Bergenu, nalazi se molitveni dom Sereide, koji je ruska pravoslavna eparhija kupila 2017. godine.

Zvaničnici su tada upozoravali da Rusi mogu da ometaju signale i kontrolišu dronove odatle, kao i da ugoste Ruse koji bi želeli da mapiraju područje.

Van nordijskog regiona, evropske obaveštajne agencije su označile akvizicije povezane sa Rusijom u blizini pomorskih baza i strateških plovnih puteva na Siciliji, Kritu i kontinentalnoj Grčkoj, kao i blizu osetljivih lokacija u Londonu, Parizu i Ženevi.

Metode iz Hladnog rata

Preuzimanje gradskih stanova radi potkopavanja neprijateljskih država je taktika Hladnog rata, primetio je Čarli Salonijus-Pasternak, šef Kancelarije za nordijski Zapad, geopolitičke savetodavne organizacije sa sedištem u Helsinkiju.

"Sovjetski Savez je poznat po tome što je posedovao niz stanova u Helsinkiju za sve, od špijunaže i zamki za praćenje do skrivanja oružja kako bi se omogućilo brže preuzimanje grada", rekao je on.