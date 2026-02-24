Slušaj vest

Iranski vojni helikopter srušio se danas na pijacu u centralnom Iranu, a nezvanično su najmanje četiri osobe stradale.

Nesreća se dogodila u gradu Dorčeh, u provinciji Isfahan, javila je iranska državna televizija.

U Isfahanu se nalazi velika vazduhoplovna baza i nuklearni objekat koji su SAD pogodile tokom iransko-izraelskog rata u junu. Vojni helikopter je bio na trenažnom letu, saopštila je državna televizija.

Pilot i kopilot su poginuli u nesreći, dodaje se. Iranska poluzvanična novinska agencija Fars saopštila je da su dve osobe na zemlji poginule u nesreći.