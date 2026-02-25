Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da je Rusija doživela neuspeh vojni, ekonomski i strateški posle četiri godine rata u Ukrajini.

Makron je u poruci na platformi Iks naglasio "trostruki neuspeh Rusije u Ukrajini na vojnom, ekonomskom i strateškom frontu, četiri godine od početka invazije".

"Ojačao je NATO, čije je širenje Rusija želela da spreči, ujedinili su se Evropljani koje je Rusija želela da oslabi", dodao je Makron obećavajući Ukrajini kontinuiranu podršku.

Makron je naveo da greše oni koji veruju u umor Evrope.

Juče je održan onlajn sastanak saveznika Ukrajine, Koalicije voljnih, kojim će predsedavati Makron i britanski premijer Kir Starmer.